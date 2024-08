La Commissione ha inoltre adottato una proposta di regolamento sulla protezione dell'ambiente.

"Il dibattito ricorrente sulle riduzioni nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario è un segno di miopia politica ed ingenuità economica," hanno dichiarato le organizzazioni. "Viviamo in un mondo interconnesso con una concorrenza globale per i mercati e le risorse." Un ritiro della Germania avrebbe "conseguenze negative per la nostra economia e la nostra reputazione di partner affidabile a livello globale."

Tra i firmatari ci sono le organizzazioni Global Citizen, la Fondazione tedesca per la popolazione mondiale, The One Campaign e il Comitato internazionale della Croce Rossa Germania. Lo sfondo dell'appello sono i tagli previsti nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario nel bilancio federale per l'anno prossimo.

C'è stata una disputa di mesi all'interno del governo federale sul progetto di bilancio per il 2025. I leader della coalizione hanno concordato le linee guida in luglio, che includono anche i tagli richiesti dal Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP).

Il Ministero degli Esteri e il Ministero dello Sviluppo hanno criticato i piani. I Verdi e l'SPD hanno annunciato la necessità di rinegoziare in modo significativo nel Bundestag. Il bilancio sarà discusso e deciso lì dopo la pausa estiva a novembre.

