- La Commissione ha inoltre adottato una proposta di direttiva relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

A seguito dell'outbreak della malattia della lingua blu nel bestiame e nelle pecore nella Sassonia-Anhalt, la Sassonia ha preso misure precauzionali. A causa della sua vicinanza agli eventi nello stato federale confinante, la Sassonia non è più considerata "libera" dalla BTV secondo le normative UE, ha annunciato il Ministero del Lavoro Sociale. Ciò potrebbe portare a restrizioni commerciali. I proprietari di bestiame di specie suscettibili dovrebbero proteggere i loro animali dagli attacchi delle zanzare pungenti. Inoltre, la vaccinazione può proteggere contro un decorso clinico grave.

Un'infezione con il virus della malattia della lingua blu può causare sofferenza significativa degli animali, ha spiegato il Ministro del Lavoro Sociale Petra Köpping. "I proprietari di bestiame di specie suscettibili in Sassonia dovrebbero quindi osservare attentamente i loro greggi. In caso di sospetto, l'ufficio veterinario competente dovrebbe essere informato immediatamente", ha sottolineato la politica SPD.

Rapporto su una variante della malattia dalla Sassonia-Anhalt

Dall'inizio di luglio, sempre più stati federali segnalano una diffusione esplosiva della malattia. Tra gli altri, la malattia degli animali è stata rilevata nella Renania Settentrionale-Vestfalia, l'Assia, la Bassa Sassonia, la Renania-Palatinato, Brema e Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Mercoledì, il Ministero dell'Agricoltura a Magdeburgo ha annunciato che la variante BTV-3 era stata rilevata nella Sassonia-Anhalt.

La malattia della lingua blu è una malattia virale nei ruminanti come le pecore o il bestiame, che viene trasmessa dalle piccole zanzare. Gli animali colpiti possono soffrire di perdita di appetito e febbre, e la malattia può essere fatale. Il patogeno è innocuo per gli esseri umani.

Data la variante BTV-3 rilevata nella Sassonia-Anhalt, i proprietari di bestiame in Sassonia dovrebbero anche essere vigili e prendere le precauzioni necessarie per proteggere i loro animali dalla malattia della lingua blu. Se non gestita correttamente, questa malattia, nota per causare sofferenza significativa degli animali, potrebbe diffondersi in Sassonia.

Leggi anche: