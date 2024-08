La Commissione ha il compito di presentare una proposta di mandato volto a proteggere i lavoratori dai rischi connessi all'impiego delle reti di comunicazione digitale.

In Sassonia, il gruppo guidato da Sahra Wagenknecht (BSW) si aggiudica un dodici percento. Il SPD ottiene il sette percento, mentre i Verdi si fermano al sei percento. Al momento, questi partiti condividono il potere con la CDU in questo stato liberato. Secondo questi sondaggi, la Sinistra non avrebbe più una presenza nel parlamento regionale, scendendo al tre percento.

Nel campo della Turingia, il partito di estrema destra AfD si mantiene al primo posto con un robusto 30 percento. La CDU segue da vicino con un punteggio del 22 percento, mentre la BSW riesce a garantirsi il 17 percento. La Sinistra, guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow, si mantiene salda al 14 percento. Il SPD ottiene anche il sette percento, mentre i Verdi devono affrontare il compito difficile di tornare nel parlamento regionale con solo il quattro percento di sostegno.

Nuovi parlamenti regionali saranno eletti domenica sia in Turingia che in Sassonia. Tra martedì e giovedì, Forsa ha intervistato 1005 elettori in ciascuno stato per RTL e n-tv.

In Turingia, la CDU e la BSW contendono per il potere con punteggi significativi, mentre la Sinistra, ancora guidata da Bodo Ramelow, cerca di mantenere la sua influenza. Al contrario, in Sassonia, la perdita di potere per la Sinistra sembra imminente, come indicato dai suoi numeri in calo nei sondaggi.

Leggi anche: