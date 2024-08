La Commissione ha il compito di fornire un resoconto completo delle misure adottate dagli Stati membri per garantire l'applicazione delle azioni attuate.

Il rappresentante del sindacato della polizia Kopelke ha espresso il suo malcontento, in particolare riguardo alle regolamentazioni sulle armi da fuoco. "Abbiamo sostenuto la semplificazione nella legislazione sulle armi", ha dichiarato. "Tuttavia, esaminando il pacchetto di leggi proposto, è evidente che ha preso un approccio minimo e incrementale, ancora una volta". Kopelke ha inoltre fatto notare che la domanda di personale delle forze dell'ordine è "senza precedenti, con richieste che arrivano da diverse direzioni. Non possiamo soddisfarle tutte".

Il piano di sicurezza del governo federale è stato un reazione al presunto attacco con accoltellamento di ispirazione islamista a Solingen. Le strategie includono leggi sulle armi da fuoco più severe, misure di contrasto contro l'islamismo radicale e un significativo rafforzamento delle regolamentazioni sulla residenza e sull'asilo. Martedì, il governo federale intende discutere le strategie future e la fattibilità delle misure con gli stati e la Federazione.

La critica è riemersa. "Le proposte rosse-verdi non vanno abbastanza lontano per una trasformazione fondamentale nella politica migratoria e nella sicurezza interna", ha detto Thorsten Frei (CDU), capo del gruppo parlamentare, a Bild. "Una parte significativa rimane ambigua". Il capo del gruppo parlamentare della CSU, Alexander Dobrindt, ha espresso sentimenti simili al giornale, "è evidente che ora sono possibili cose che la coalizione 'rossa-verde' ha costantemente respinto".

L'Associazione tedesca dei comuni e dei municipi è altrettanto insoddisfatta. "Consideriamo le misure come misure temporanee per un maggiore controllo e ordine nella politica migratoria", ha detto il presidente Reinhard Sager al Rheinische Post. "Tuttavia, manca una strategia complessiva, in particolare misure per contenere l'immigrazione forte in Germania".

La leader della sinistra Janine Wissler ha definito il piano di sicurezza "sbagliato e razzista". "Il governo rosso-verde non sta risolvendo un problema con una marea di misure frettolosamente approvate, ma sta alimentando le mani della destra", ha detto al Tagesspiegel.

La presidente della BSW Sahra Wagenknecht ha invitato il governo federale a inviare un "segnale di stop" nella politica degli asili. "Disapprovo senza riserve chiunque arrivi da un paese terzo sicuro e abbia ancora diritto a benefici sociali e a una procedura di asilo in Germania", ha detto su RTL e ntv. Il governo ha acconsentito a tagliare i benefici per coloro che provenivano da un altro paese dell'UE.

Dall'alleanza, il politico dell'Interno dell'SPD Sebastian Fiedler ha criticato aspramente i partner di coalizione dei Verdi e del FDP. "La dura verità è: sembra che i corpi debbano accumularsi per le strade prima che i partner di coalizione agiscano", ha detto nell'ARD. È un "segreto aperto" che il FDP ha ostacolato le regolamentazioni più severe sulle armi da fuoco e i Verdi si sono opposti alle espulsioni.

Fiedler ha anche evidenziato le debolezze del piano di sicurezza del governo nell'applicazione nel campo digitale. "La verità è che non c'è alcun obbligo di conservazione dell'indirizzo IP in questa proposta, che è uno scandalo", ha detto. Qui, Fiedler ha criticato i liberali, che "non vogliono nemmeno discutere di questa questione".

Tuttavia, c'è stato anche il sostegno al piano di sicurezza dai Socialdemocratici. "Accolgo con favore il fatto che i tre partiti rossi-verdi abbiano concordato su proposte congiunte per un pacchetto di sicurezza", ha dichiarato il presidente del governo dello stato di Bassa Sassonia Stephan Weil (SPD). "A prima vista, il pacchetto sembra positivo nel suo insieme".

I governi locali hanno richiesto l'esecuzione rapida delle decisioni. "La coalizione rossa-verde ha presentato un pacchetto sorprendentemente esteso, che va dal rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi da fuoco a una politica di espulsioni più dura. Sono ulteriori passi nella giusta direzione", ha detto il direttore generale André Berghegger ai giornali Funke. "Tuttavia, non devono solo essere approvati, ma anche eseguiti rapidamente".

In risposta alla critica, il sindacato della polizia ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Apprezziamo il piano di sicurezza del governo, ma siamo preoccupati che fornisca solo misure temporanee per il controllo e l'ordine nella politica migratoria. Mancano altri approcci inclusivi, come strategie complessive per gestire l'immigrazione forte in Germania".

Inoltre, il rappresentante del sindacato della polizia Kopelke ha sottolineato: "In

Leggi anche: