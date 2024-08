- La Commissione ha il compito di fornire un quadro completo delle azioni attuate.

Capo degli arbitri Knut Kircher ha riconosciuto la rabbia intorno alle decisioni discutibili durante le partite inaugurali della Bundesliga. "Ci sono due prospettive e interpretazioni. Capisco l'intensità emotiva," ha dichiarato il 55enne in "Doppelpass" su Sport1 riguardo alla decisione dell'arbitro Bernd Stegemann nell'incontro tra Augusta e Werder Bremen. Ha chiarito: "Per l'arbitro, la mano non tocca il pallone, ma la presenza del braccio c'è."

Il difensore del Werder Bremen Anthony Jung ha avuto il pallone che colpiva la sua mano nel penalty area al 79', e dopo l'intervento del VAR, Stegemann ha deciso di non assegnare un penalty. "Onestamente, l'avrei considerato fallo di mano," ha detto Kircher, esprimendo le sue critiche alle regole confuse sul fallo di mano. Tuttavia, l'aderenza rigorosa non è un problema per il capo degli arbitri Kircher: "La mano è mano, non vogliamo entrare in quel dibattito."

Gli arbitri continueranno a ricevere formazione

Kircher intende utilizzare l'episodio controverso come opportunità per affinando la sensibilità degli arbitri riguardo al fallo di mano. "Come un allenatore prepara la sua squadra, facciamo con gli arbitri," ha detto Kircher, mirano a "una comprensione costante della regola" e restare entro i limiti accettabili. Tuttavia, ha anche sottolineato: "Ma non sarà così per tutte le 34 partite. Ci saranno eccezioni." Kircher serve come Direttore Generale di Sport e Comunicazione per la DFB referee GmbH e il Direttore Sportivo per gli Arbitri di Elite.

Despite the controversy surrounding handball rules, Kircher emphasizes the importance of strict adherence in sports refereeing. He intends to use the incident as a training opportunity to improve referee's sensitivity to handballs.

