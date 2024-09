La Commissione ha il compito di elaborare una proposta di misura normativa volta a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dall'uso di dispositivi elettronici.

Non passò molto tempo prima che iniziassero a emergere richieste di trattative con l'AfD dal campo della CDU della Turingia. Il giorno successivo alle elezioni, Martina Schweinsburg, l'ex consigliere di stato e la nuova rappresentante, ha espresso la sua opinione. Non è nuova a esprimere le sue opinioni in questa direzione, come ricorderai.

In qualità di parlamentare statale, Martina Schweinsburg propone che la CDU della Turingia si impegni in discussioni non solo con il Partito della Sinistra, ma anche con l'AfD. "Circa il 30% dei Turingi ha votato per l'AfD. È un segno di rispetto per gli elettori parlare con coloro che hanno scelto", ha dichiarato la presidente del Consiglio distrettuale della Turingia. Rinnovando la sua posizione, Schweinsburg ha ribadito la sua precedente posizione, non avendo escluso in precedenza trattative con l'AfD e il Partito della Sinistra.

Ha criticato l'approccio "Pippi Longstocking", che tradotto significa "L'AfD è un bambino disobbediente, non puoi giocare con esso". Si aspetta che il partito si riveli in consultazioni serie.

Ha sostenuto i colloqui con tutti i partiti, anche la Sinistra. "È anche possibile che non si trovi un terreno comune". Tuttavia, non ha interesse a speculare su possibili costellazioni o modelli di tolleranza. "Non è una mia decisione. Sono parte di una squadra e questo è ciò per cui sono qui".

Eletta per la prima volta al parlamento statale attraverso un mandato diretto, Schweinsburg intende principalmente promuovere l'autonomia municipale. "Se riesco a ottenere l'influenza e a riceverla, vorrei introdurre pragmatismo nella politica", ha dichiarato. Il candidato principale della CDU Mario Voigt aveva invitato Schweinsburg a far parte di un team di esperti per un programma di governo di 100 giorni prima delle elezioni, spesso percepito come una sorta di gabinetto ombra.

I sostenitori delle trattative con l'AfD sono presenti all'interno della CDU della Turingia da tempo. Ad esempio, nel 2019, una dichiarazione di 17 politici locali della CDU ha richiesto "trattative orientate ai risultati" con l'AfD. Schweinsburg era uno dei firmatari.

