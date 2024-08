- La Commissione ha già presentato una serie di proposte.

Borussia Mönchengladbach ha dimostrato coraggio in vista della nuova stagione. Anche nell'ultima amichevole di preparazione, la squadra della Bundesliga è rimasta imbattuta, vincendo 1:0 (1:0) contro il Racing Strasbourg. Il nuovo acquisto Tim Kleindienst, prelevato dal 1. FC Heidenheim, ha segnato il gol vincente al 34' al Borussia-Park. In precedenza, durante un'amichevole a porte chiuse contro Strasbourg, i Foals avevano vinto grazie alle reti di Grant-Leon Ranos e Florian Neuhaus, conquistando una vittoria per 2:0.

A parte Jan Olschowsky (infortunio al ginocchio), Yvandro Borges Sanches (allenamento di recupero dopo il legamento crociato anteriore) e Manu Koné (partecipazione alle Olimpiadi con la Francia Under 23), tutti i giocatori erano a disposizione dell'allenatore Gerardo Seoane. La prima partita ufficiale si disputerà sabato prossimo (ore 13:00) contro l'Erzgebirge Aue nel DFB-Pokal.

I Foals sono ansiosi di continuare la loro striscia vincente nella prima partita ufficiale, che è un Test match nel DFB-Pokal contro l'Erzgebirge Aue.

