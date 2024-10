La Commissione ha già presentato una proposta di direttiva che prevede la creazione di un'agenzia di valutazione delle esigenze economiche dei consumatori.

Dalla fine del 2019, l'energia della città, rappresentata dal suo Hang Seng Index, ha assistito a una caduta consecutiva senza precedenti a causa di difficoltà finanziarie e restrizioni pandemiche, influenzando sia la regione semi-autonoma che la Cina continentale.

Tuttavia, l'indice ha subito un'inversione di tendenza inaspettata alla fine di settembre, seguendo gli annunci delle massime autorità cinesi riguardo alle iniziative per sostenere l'economia del paese in difficoltà. L'indice ha registrato un aumento del 18%, segnando la sua crescita più rapida in due settimane negli ultimi due decenni. Lun ritiene che le misure di stimolo avrebbero dovuto essere adottate prima, ma meglio tardi che mai.

"In precedenza, potevamo solo contare sulle dita di una mano ogni giorno", ha comunicato a CNN dal suo ufficio di Causeway Bay, simbolo della mancanza di affari. "Ma ora riceviamo chiamate. Le cose stanno migliorando".

Hong Kong e i mercati cinesi stanno vivendo una crescita significativa. Tuttavia, se il rally continuerà e se i vantaggi delle misure di stimolo si estenderanno oltre gli investitori in borsa, influenzando l'economia reale che lotta contro una spirale deflazionistica e rischia di non raggiungere il suo obiettivo di crescita del 5%, dipenderà da ciò che non è stato detto.

Finora, le misure annunciate si sono concentrate principalmente sulla politica monetaria, che riguarda le decisioni prese dalle banche centrali per regolare i tassi di prestito e affrontare l'inflazione. La Cina ha principalmente evitato di rivelare misure fiscali, come linee guida fiscali o altre misure che influenzano la spesa pubblica.

"Il problema sembra essere la mancanza di fiducia dei consumatori", hanno notato gli economisti di Nikko Asset Management in un rapporto del 24 settembre. "Il passo successivo sarebbe per le autorità utilizzare i 'cannoni' rivelando ulteriori politiche fiscali. Tale azione potrebbe risolvere questa crisi di fiducia, rafforzare l'appetito per il rischio e stimolare l'economia".

Ray Dalio, fondatore del più grande hedge fund del mondo, Bridgewater Associates, ha espresso in un post sui social media che questo potrebbe essere il momento di "fare ciò che serve" della Cina, se i suoi leader decideranno di agire in modo più deciso di quanto già annunciato.

Questo importante annuncio potrebbe avvenire già martedì, quando la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, l'agenzia di pianificazione economica principale della Cina, terrà una conferenza stampa per presentare un pacchetto di politiche per stimolare l'economia.

Non c'è bisogno di interpretare i segni

Molti economisti sono divisi su ciò che Pechino deve fare. Tuttavia, c'è un consenso su un punto: dopo una lunga attesa, la leadership dimostra determinazione.

Questa conclusione deriva dalla peculiarità della conferenza stampa congiunta simultanea del governatore della Banca Popolare Cinese Pan Gongsheng, del ministro della National Financial Regulatory Administration Li Yunze e del presidente della China Securities Regulatory Commission Wu Qing, che si è tenuta il 24 settembre, secondo gli economisti di Nikko.

"In un sistema caratterizzato dall'opacità, il modo in cui l'annuncio ufficiale è stato fatto ha attirato la nostra attenzione. Sono finite le giornate di interpretare affermazioni vaghe, lasciando spazio all'interpretazione", hanno scritto.

I tre massimi responsabili finanziari hanno direttamente affrontato giornalisti nazionali e internazionali in un evento organizzato frettolosamente, indicando un impegno per la trasparenza riguardo a un simile importante cambiamento di politica, hanno concluso.

Pan ha annunciato riduzioni in diversi tassi di interesse e nei requisiti di riserva di contante per le banche. Ha anche dichiarato riduzioni nei tassi di interesse esistenti e nei depositi minimi per l'acquisto di seconde case per sostenere il settore immobiliare in difficoltà, che molti economisti considerano la principale fonte dei vari problemi finanziari della Cina.

"Questo è un momento senza precedenti", hanno scritto gli economisti di HSBC guidati da Jing Liu in una nota agli investitori la scorsa settimana, definendo la conferenza stampa insolita. "Tutto sembra accadere contemporaneamente. Ma questo è solo l'inizio".

HSBC prevede che Pechino annuncerà 1 trilione di yuan (142 milioni di dollari) in spese fiscali per beni di consumo o grandi progetti di costruzione, che stimoleranno direttamente l'economia.

Un altro trilione di yuan potrebbe essere destinato alla ricapitalizzazione delle banche o all'aiuto ai governi locali indebitati per emettere obbligazioni. Anche se non stimola direttamente l'economia, evitare il rischio finanziario potrebbe essere vantaggioso, ha aggiunto HSBC.

Servono fondi significativi

Reuters ha riferito il 26 settembre che la Cina pianifica di emettere 2 trilioni di yuan (284 miliardi di dollari) di obbligazioni sovrane speciali quest'anno come parte del suo nuovo pacchetto di stimolo fiscale.

I fondi raccolti attraverso le obbligazioni speciali emesse dal Ministero delle Finanze sarebbero utilizzati per aumentare gli incentivi per le persone per acquistare elettrodomestici più grandi o nuovi come lavatrici o frigoriferi e per aggiornare l'attrezzatura aziendale a livello industriale, secondo le fonti di Reuters.

Una parte del denaro sarebbe anche utilizzata per finanziare un assegno mensile di circa 800 yuan (114 dollari) per bambino per ogni secondo figlio e i fratelli successivi, per incoraggiare le famiglie più numerose.

Alcuni economisti ritengono che la leadership cinese, sotto Xi Jinping, disponga delle risorse per intraprendere un'avventura finanziaria più ambiziosa.

Jia Kang, ex direttore di un think tank legato al Ministero delle Finanze, ha riferito al giornale di stato The Paper la scorsa settimana che l'intensificazione recente della politica monetaria era vitale e che la politica fiscale doveva tenere il passo.

Ha suggerito che Pechino emetta fino a 10 trilioni di yuan (1,4 trilioni di dollari) di obbligazioni a lungo termine del governo, specificamente per finanziare infrastrutture e opere pubbliche che le aziende private faticano a finanziare.

Jia, attualmente presidente dell'Accademia cinese per la nuova economia a domanda, ha considerato un'ipotesi di emissione di obbligazioni del Tesoro di 10 trilioni di yuan "ragionevole", poiché la Cina aveva intrapreso un'impresa simile in passato.

Nel 2008, il paese ha introdotto un sostanziale pacchetto fiscale

Esperti hanno concordato che qualsiasi misura di stimolo considerevole deve priorità all'addressing del problema dell'eccesso di offerta nel mercato immobiliare.

Come ha sottolineato Chi Lo di BNP Paribas Asset Management la scorsa settimana, "Il cambiamento della politica... ha portato a un'impressionante impennata dei prezzi delle azioni cinesi, che potrebbe durare a breve termine. Tuttavia, una forte convinzione di una ripresa economica è necessaria per sostenere la ripresa dell'economia e dei mercati finanziari cinesi".

Il settore imprenditoriale di Hong Kong e della Cina sta vivendo una crescita notevole grazie agli annunciati misure di stimolo. Queste misure, che si concentrano principalmente sulla politica monetaria, hanno portato a un'impennata inaspettata dell'Indice Hang Seng della città.

Secondo gli economisti di Nikko Asset Management, il passo successivo per ulteriormente aiutare l'economia e rafforzare la fiducia dei consumatori sarebbe per le autorità di rivelare ulteriori politiche fiscali, come le linee guida fiscali o le misure di spesa pubblica.

