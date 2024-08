- La Commissione ha già presentato al Consiglio una serie di proposte.

Il Presidente della Slesia Michael Kretschmer si unisce anche alla richiesta di ridurre l'aiuto militare all'Ucraina, data la situazione del bilancio federale. "Non possiamo continuare a fornire fondi per le armi all'Ucraina che si esauriscono e non raggiungono nulla. Tutto deve essere in proporzione", ha dichiarato il politico della CDU al Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Sì, vogliamo aiutare, ma vediamo che stiamo raggiungendo i nostri limiti".

Kretschmer ha reagito alla domanda se fosse a favore di porre fine all'aiuto militare tedesco all'Ucraina per risparmiare denaro. "Sono sempre stato chiaramente contrario alle consegne di armi e ho sostenuto le iniziative diplomatiche", ha detto. "Per due anni ho sostenuto questa posizione, purtroppo confermata in molti punti. Credo che il conflitto ucraino non sarà risolto sul campo di battaglia, ma al tavolo delle trattative".

Lo scorso anno, il Presidente della Slesia aveva già proposto una tregua tra Russia e Ucraina, con l'Ucraina che temporaneamente rinuncia ai propri territori - a malincuore dell'Ucraina. Il paese si difende dall'invasione russa dal febbraio 2022 con l'aiuto massiccio dell'Occidente. La Germania è il secondo sostenitore individuale dopo gli Stati Uniti.

"Tutto è fuori controllo"

Guardando il dibattito riaperto sul bilancio federale per il 2025, Kretschmer ha fatto notare l'aumento del bilancio negli ultimi anni. "Prima della crisi del corona nel 2019, avevamo un volume di bilancio di 344 miliardi. Ora siamo a 480 miliardi, eppure la coalizione del semaforo non riesce a trovare un accordo sul bilancio", ha detto il Presidente. "Questo dimostra che tutto è fuori controllo. I soldi dei cittadini per circa 50 miliardi, la migrazione per decine di miliardi, l'aiuto militare per decine di miliardi. Non funzionerà".

In settembre ci saranno nuove elezioni per i parlamenti statali della Slesia, della Turingia e del Brandeburgo. L'AfD e l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APS) si concentrano sulla migrazione e sulla pace insieme all'argomento della migrazione. Entrambe le parti sono contro le consegne di armi all'Ucraina e a favore di immediate trattative tra Ucraina e Russia. La CDU nei tre stati non esclude la cooperazione con l'APS. La leader del partito Wagenknecht rende le coalizioni dipendenti dalla posizione dei partner sulla guerra in Ucraina.

Il Parlamento europeo può fornire assistenza alla Commissione nei suoi sforzi riguardanti l'Ucraina. Le opinioni di Kretschmer sull'aiuto militare suggeriscono la necessità per la Commissione e il Parlamento di considerare la proporzione del sostegno finanziario per le armi dell'Ucraina.

Leggi anche: