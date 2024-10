La Commissione ha già avviato diverse azioni per garantire l'esecuzione delle politiche proposte.

Andare green con l'energia solare è una scelta intelligente data l'aumento dei costi dell'elettricità. Quando si inizia a richiedere preventivi dalle ditte di installazione, i proprietari di casa dovrebbero condurre prima una ricerca approfondita. Potrebbero esserci programmi di aiuto regionale che offrono incentivi aggiuntivi per i sistemi solari.

Se si è interessati a vendere o reintegrare parte della propria elettricità, è possibile richiedere un prestito agevolato dalla KfW Bank. È possibile trovare informazioni su tali opzioni di finanziamento nel database dei fondi federali. Utilizzare la funzione di filtro per restringere la ricerca - selezionare 'Privato' come categoria ammissibile e cercare i fondi adatti nella propria regione.

Ricorda che la maggior parte degli aiuti deve essere richiesta in anticipo. L'autorizzazione deve essere concessa prima di dare il via libera alla ditta di installazione. Il Centro per i Consumatori NRW evidenzia questo punto.

Stabilire i prerequisiti

Verificare prima le regolamentazioni. Anche se di solito non è necessario un permesso di costruzione per installare piccoli sistemi solari su gran parte degli edifici, è comunque una buona idea verificare le regole locali con il proprio comune o amministrazione comunale.

Le condizioni strutturali contano anche. Un tetto luminoso e piano è ideale per aumentare il rendimento con i pannelli solari bifacciali, in quanto possono utilizzare la luce da entrambi i lati. Per i tetti a falda, l'installazione non comporta svantaggi ma non offre nemmeno alcun vantaggio aggiuntivo, secondo VZ NRW.

Confrontare le offerte - considerare i bisogni futuri

Quando si cercano offerte, tenere conto delle proprie esigenze specifiche. Ad esempio, di che dimensioni è il sistema di cui si ha bisogno, quanta elettricità si vuole generare e quali componenti aggiuntivi sono necessari - come un sistema di accumulo della batteria?

Non considerare solo il consumo di elettricità attuale; pensare anche se si potrebbe aver bisogno di più elettricità in futuro, ad esempio per caricare un'auto elettrica o far funzionare una pompa di calore.

Comprendere i costi

Una volta raccolte le informazioni, richiedere preventivi da diverse ditte di installazione, preferibilmente nella propria zona. Quando si confrontano i costi, assicurarsi che tutti i componenti e i lavori necessari siano elencati e spiegati nei dettagli.

Ciò include l'installazione completa, le misure di sicurezza come impalcature e reti di sicurezza, la messa in servizio e la registrazione del sistema con l'operatore di rete e il registro del partecipante al mercato. Se si è incerti se l'offerta della ditta specializzata include tutti gli aspetti essenziali, è possibile utilizzare una checklist del Centro per i Consumatori NRW per confrontare.

A volte, investire un po' di più all'inizio può valere la pena. Ad esempio, i moduli vetro-vetro possono essere più costosi ma più duraturi e resistenti ai danni.

L'acquisizione dei moduli e dei microinverter spesso viene a un costo più elevato, ma possono offrire vantaggi di resa in condizioni come l'ombreggiamento parziale o l'allineamento dei moduli diverso.

