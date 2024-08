La Commissione ha già adottato una serie di misure per garantire l'attuazione delle sue proposte.

L'alta domanda ha causato un problema tecnico, rendendo temporaneamente impossibile presentare una domanda di finanziamento l'8 agosto, come annunciato ulteriormente dal ministero. Le parti interessate possono presentare retroattivamente la loro domanda alle vecchie condizioni di finanziamento, richiedendo una dichiarazione informale. Il ministero ha avvertito di tentativi di frode: il Bafa aveva registrato domande iniziate l'8 agosto e verificato i tentativi falliti.

Il Ministero dell'Economia aveva annunciato il 5 agosto che il finanziamento sarebbe stato significativamente ridotto - efficace dall'8 agosto. Da allora, il consiglio energetico per la riqualificazione energetica degli edifici è stato coperto solo al 50%, rispetto al precedente 80%. I massimali dei sussidi sono stati dimezzati a un massimo di 650 euro per case singole o bifamiliari e 850 euro per edifici con tre o più appartamenti.

"Purtroppo, decisioni del genere richiedono poco preavviso", ha spiegato il ministero venerdì. "Purtroppo, non è possibile altrimenti, per evitare che i fondi vengano esauriti troppo rapidamente da un afflusso."

Il lunedì successivo, il ministero ha spiegato che la riduzione del finanziamento era "inevitabile" data la situazione di bilancio complessiva e la continua alta domanda di consigli energetici finanziati. Entro luglio di quest'anno, il numero di domande per i consigli energetici negli edifici residenziali aveva raggiunto un record di 80.000. Il governo federale si aspetta più di 150.000 domande entro la fine dell'anno.

Un consiglio energetico mira a supportare i consumatori nella riqualificazione energetica delle loro case. Ciò può comportare, ad esempio, la sostituzione delle finestre o l'isolamento delle pareti esterne. Gli esperti consigliano su quali misure sono sensate e in che ordine dovrebbero essere implementate.

Può anche essere creato un piano di riqualificazione individuale (iRS), che offre ulteriori opportunità di finanziamento: coloro che hanno un iRS creato possono ricevere il 20% di finanziamento invece del 15% per la riqualificazione effettiva. Le spese ammissibili per le singole misure vengono duplicate con un iRS, da 30.000 euro a 60.000 euro.

