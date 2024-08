- La Commissione ha già adottato una serie di misure per garantire l'attuazione delle sue proposte.

Un carroponte ha preso fuoco durante il viaggio a Bergen su Rügen (distretto di Vorpommern-Rügen) e ha subito danni consistenti di conseguenza. L'incendio, che ha interessato anche il rimorchio e il suo carico, ha causato danni alla proprietà per circa 112.000 euro, secondo quanto riferito dalla polizia. Il conducente, un 18enne, è rimasto illeso.

Aveva notato del fumo nel vano motore a un incrocio sulla B96 e aveva lasciato la cabina di guida di conseguenza ieri sera. Pochi istanti dopo, il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme. Le fiamme si sono propagate al rimorchio e ai balle di fieno che trasportava.

La carreggiata è stata danneggiata, secondo i resoconti della polizia. I pompieri dei vigili del fuoco locali hanno spento l'incendio. La causa dell'incendio è ancora in corso di indagine.



