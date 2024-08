- La Commissione ha deciso di sospendere l'esercizio dell'aeroporto.

Investigatori stanno indagando su attività insolite in una centrale idrica sulla base aerea di Colonia-Wahn, sospettando un crimine contro la Bundeswehr. Un portavoce del Ministero della Difesa ha confermato mercoledì che i barracks erano stati chiusi per indagini a causa del sospetto di un tentativo o di un ingresso illegale riuscito. Ha anche dichiarato che c'è il sospetto di sabotaggio. I responsabili delle possibili azioni sono attualmente ignoti. Nel frattempo, sono in corso indagini per violazione di proprietà.

Oltre al sito di Colonia-Wahn, anche il punto di supporto NATO a Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, è stato temporaneamente sigillato a causa del sospetto di sabotaggio. Un uomo ha tentato di entrare nella struttura martedì sera, ma è stato impedito di farlo, ha detto un portavoce NATO all'agenzia di stampa AFP mercoledì. Il punto di supporto è stato quindi indagato e la polizia ha avviato un'indagine.

NATO emette il via libera a Geilenkirchen

Indipendentemente da questo incidente, NATO ha ordinato un test della qualità dell'acqua al punto di supporto mercoledì mattina, ha detto il portavoce. Si è trattato di una misura precauzionale a seguito di valori sospetti dell'acqua alla base di supporto della Bundeswehr a Colonia-Wahn, che ha fatto sorgere il sospetto di sabotaggio. Non sono state trovate indicazioni di problemi di qualità dell'acqua a Geilenkirchen.

Oltre alla polizia e alla polizia militare, anche il Servizio di controspionaggio militare (MAD) e l'Ufficio di protezione dello stato sono stati coinvolti nelle indagini. Il ministero si è riferito ai dettagli ulteriori alle autorità investigative.

Le misure di sicurezza al punto di supporto NATO sono state rafforzate in risposta all'incidente a Colonia-Wahn, ha detto il portavoce. Come parte di questa misura, il personale di sicurezza all'ingresso del punto di supporto è stato rafforzato. NATO ha quindi dato il via libera, dichiarando che il punto di supporto sta "funzionando a pieno regime".

Campioni d'acqua in fase di analisi

Le indagini alla base aerea di Colonia-Wahn sono state scatenate da avvertimenti di cambiamenti nella qualità dell'acqua potabile, secondo la Bundeswehr. Di conseguenza, è stato scoperto un buco nella recinzione, attraverso cui una persona poteva passare, nonché una persona sospetta. "C'è stato un incidente nel barracks dietro di noi la scorsa notte, che ha portato alla chiusura del barracks da allora", ha detto il colonnello Ulrich Fonrobert, parlando a nome della Bundeswehr nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La Bundeswehr prende questo incidente molto sul serio.

L'acqua è stata quindi chiusa e il barracks è stato isolato. La ricerca di un intruso è stata infruttuosa. Dopo alcune ore, le restrizioni sono state sollevate. Non sono state segnalate malattie dovute a possibile contaminazione dell'acqua potabile. I campioni d'acqua vengono ora analizzati ulteriormente.

Pertanto, il sospetto di sabotaggio della fornitura idrica è stato inizialmente confermato. Sono stati prelevati campioni d'acqua per le indagini. I resoconti di casi di malattia non sono stati confermati. Ha parlato di valori anomali dell'acqua.

Il Comando territoriale delle Forze Armate Tedesche (TFK) annuncia: "Siamo auguriamo una pronta e completa guarigione a qualsiasi personale che possa essere stato ferito in connessione con l'incidente". A causa delle indagini in corso, non possono essere forniti ulteriori dettagli al momento.

Il barracks non poteva essere entrato o uscito per ore ma era previsto che sarebbe stato riaperto mercoledì, secondo le dichiarazioni della Bundeswehr. Il barracks di Colonia ospita diversi quartier generali di comando nonché strutture militari e civili della Bundeswehr. Ospita anche l'unità di trasporto aereo del Ministero della Difesa federale, poiché il barracks è adiacente all'aeroporto di Colonia/Bonn. A Geilenkirchen, ad esempio, sono stazionati gli aerei da ricognizione Awacs della NATO.

I possibili backgrounds dell'incidente erano inizialmente ignoti al pubblico. Il Ministero della Difesa non ha fornito dettagli su un possibile collegamento politico quando richiesto. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la situazione di sicurezza generale è stata rivalutata. Gli esperti di sicurezza hanno ripetutamente avvertito che l'infrastruttura militare potrebbe anche essere un obiettivo di tentativi di spionaggio o sabotaggio.

Alla luce delle attività sospette alla base aerea di Colonia-Wahn, la paura di sabotaggio e di altri atti di violenza si è estesa ad altre strutture militari. Il punto di supporto NATO a Geilenkirchen è stato temporaneamente chiuso a causa del sospetto di sabotaggio, con conseguenti misure di sicurezza rafforzate e indagini.

Data la scoperta di una persona sospetta e di valori anomali dell'acqua alla base aerea di Colonia-Wahn, gli investigatori hanno rapidamente scoperto potenziali atti di sabotaggio e altre forme di violenza contro l'infrastruttura militare.

