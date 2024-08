- La Commissione ha deciso di concedere l'aiuto al beneficiario.

Dopo la morte di Willi Lemke, Brema piange una delle sue grandi personalità. Ha plasinato Brema come manager del Werder, ma anche come Senatore per l'Istruzione e l'Interno, ha sottolineato il capo del governo di Brema, Andreas Bovenschulte (SPD). "In tutte le sue iniziative politiche, ha sempre cercato di trasmettere che sia la politica che l'economia possono trarre beneficio dalle virtù sportive come lo spirito di squadra, la determinazione e la convinzione."

Willi Lemke ha servito come Senatore per l'Istruzione e la Scienza dal 1999 al 2005, e poi come Senatore per l'Interno e lo Sport fino al 2008. In seguito, il allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon lo ha nominato come Consigliere Speciale per lo Sport al servizio della pace e dello sviluppo per otto anni. Il lungo manager di calcio del SV Werder è morto lunedì all'età di 77 anni a causa di un'emorragia cerebrale, secondo la sua famiglia.

Con la morte di Willi Lemke, Brema perde un sostenitore dello sport di lunga data, ha detto il Senatore dell'Interno e dello Sport Ulrich Maurer. "Per lui, fare sport insieme non era un lusso, ma il modo più semplice e migliore per avere un effetto integrativo." L'inclusione di persone con e senza disabilità era una preoccupazione importante per il impegnato socialdemocratico, ha confermato la Presidente del Senato, Antje Grotheer (SPD). "Willi Lemke era un simbolo di Brema e uno dei volti più prom

