- La Commissione ha attuato varie misure per equipaggiare l'Unione europea per affrontare gli ostacoli della crisi.

A seguito dell'attacco terroristico sospetto a Solingen, che ha causato tre morti, la risposta politica e le possibili implicazioni nel Nord Reno-Westfalia sono sotto stretta osservazione. Il governo di stato nero-rosso ha richiesto una riunione urgente del parlamento regionale per questa settimana. Il Ministro Presidente Hendrik Wüst (CDU) intende condividere i risultati e discutere il percorso successivo con l'assemblea, secondo fonti governative.

Il portavoce del governo, il Ministro per i Rifugiati e l'Integrazione Josefine Paul (Verdi), fornirà aggiornamenti sulla situazione attuale più tardi oggi, cinque giorni dopo l'incidente di accoltellamento. L'attenzione sarà anche posta sulle procedure per i richiedenti asilo nel NRW.

Wüst considera la tragedia di Solingen non solo l'incidente più tragico nel Nord Reno-Westfalia dal disastro delle inondazioni del 2021, ma anche un evento significativo nella storia dello stato, secondo fonti governative. Ritiene che sia cruciale informare il parlamento regionale sui risultati e discutere il corso d'azione successivo. Molte persone sono scosse dopo l'attacco e la politica deve dimostrare la propria posizione e mantenere la coerenza in momenti difficili.

Una riunione congiunta straordinaria del Comitato Interno e dell'Integrazione nel parlamento regionale riguardo all'incidente di Solingen è già stata programmata per giovedì. Le fazioni dell'opposizione SPD e FDP avevano separatamente richiesto una riunione urgente.

Venerdì sera, un uomo ha attaccato i passanti a una festa della città a Solingen, causando tre morti e otto feriti, quattro dei quali gravi. Il presunto responsabile, un 26enne siriano, è entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022. Era previsto per l'espulsione in Bulgaria secondo i regolamenti dell'UE per i richiedenti asilo, ma ciò non è avvenuto poiché non è stato possibile trovarlo alla data prevista a giugno 2023. L'Ufficio del Procuratore Generale federale sta attualmente indagando su di lui per omicidio e presunta appartenenza all'Islamico di Stato (IS), che ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

Gli investigatori hanno continuato la ricerca delle prove martedì. La polizia ha rimosso un cespuglio alto quanto un uomo in un tunnel pedonale chiuso, come riportato da un giornalista locale. Il tunnel è considerato il luogo dove è stato registrato il video di propaganda dell'IS dopo l'attacco. Il luogo si trova a circa 300 metri dalla scena del crimine e corrisponde anche al video, secondo i giornalisti locali. Il tunnel si trova vicino al centro per richiedenti asilo dove il sospetto responsabile, Issa Al H., risiedeva. La polizia aveva precedentemente menzionato di aver ottenuto nuove informazioni e aveva pianificato di riesaminare determinate aree.

Quattro giorni dopo l'attacco, il palcoscenico sulla scena del crimine è stato smantellato. Il responsabile ha colpito immediatamente di fronte al palcoscenico venerdì sera. Uno spettacolo era in corso sul palcoscenico durante l'attacco.

Wüst ha richiesto conseguenze immediate nelle politiche dell'asilo e della sicurezza dopo l'attacco con il coltello. Ha affermato che i termini, gli ostacoli burocratici e le lacune rendono difficile per le autorità locali espellere le persone, anche all'interno dell'Europa. Ha proposto di rendere possibile l'espulsione di persone in determinate aree della Siria e dell'Afghanistan. In questo caso specifico, verranno valutati se sono stati compiuti tutti i passaggi necessari. "Se qualcosa è andato storto, dovrebbe essere riconosciuto apertamente."

Il Ministro dei Rifugiati Paul ha richiesto una revisione delle regole di responsabilità dell'UE per i richiedenti asilo dopo l'attacco di Solingen in una dichiarazione scritta. Le espulsioni secondo le cosiddette regole di Dublino sono un processo legale complicato che coinvolge più livelli e autorità.

Attualmente, un'indagine è in corso per determinare eventuali errori nell'applicazione di queste regole nel caso del sospetto di Solingen. Qualsiasi errore identificato deve essere riconosciuto e risolto, e devono essere implementate le misure appropriate, secondo Paul.

La discussione sulle conseguenze dell'attacco con il coltello è continuata a Berlino. Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) e il leader dell'opposizione Friedrich Merz si sono incontrati per circa un'ora nella Cancelleria.

Il leader della CDU ha proposto di collaborare con il governo a traffico luminoso nella politica migratoria dopo l'attacco con il coltello e ha presentato una lista di richieste. Ciò include la sospensione dell'accoglienza dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan e la possibilità generale di espulsione dei richiedenti asilo respinti in questi due paesi. Tuttavia, Merz non ha fornito chiarimenti su come una tale sospensione potrebbe essere legalmente imposta.

L'attacco terroristico a Solingen ha posto l'attenzione sul problema della criminalità nel Nord Reno-Westfalia. Il governo regionale sta prendendo questa vicenda molto sul serio e si impegna a individuare e affrontare eventuali debolezze nelle procedure per i richiedenti asilo e nelle politiche di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro.

