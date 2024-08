- La Commissione ha adottato varie misure per garantire l'autenticità dei dati forniti dagli Stati membri e per evitare che tali informazioni siano presentate in modo ingannevole.

Quattro località nel Brandeburgo sono attualmente impegnate nella lotta contro la malattia blu dannosa per gli animali. Questa informazione è stata fornita da un rappresentante dell'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI), su richiesta dell'Agenzia tedesca di stampa (al 23 agosto). Rispetto ad altri stati, il Brandeburgo ha un numero relativamente basso di casi e si colloca tra i più bassi. Ad esempio, la Renania Settentrionale-Vestfalia ha più di 2.400 casi, e la Bassa Sassonia più di 1.400.

Berlino: Nessun caso registrato finora

Secondo i dati del FLI, Berlino è finora l'unico stato federale senza casi segnalati tra gli animali. Tuttavia, Berlino è classificata come zona infetta a causa della scoperta del sierotipo 3 della malattia blu (BTV-3) nel Brandeburgo. Ciò perché qualsiasi operazione all'interno di un raggio di 150 chilometri viene considerata libera dal BTV in caso di un'epidemia.

Il virus non infetta gli esseri umani. Carne e prodotti lattiero-caseari derivati da animali suscettibili possono essere consumati in sicurezza.

Negli ultimi mesi, il virus si è diffuso rapidamente in Germania. Il FLI ha segnalato 13 fattorie animali infette a livello nazionale a giugno. A luglio, erano già più di 1.200 tali casi. E al 23 agosto, sono stati segnalati più di 4.800 casi di operazioni infette.

Il virus della malattia blu viene trasmesso da determinati tipi di zanzare. In particolare, pecore e bovini sono spesso infettati, ma anche camelidi sudamericani, capre e cinghiali possono contrarlo.

