- La Commissione ha adottato un regolamento che modifica il regolamento (CE) n.

I comuni situati vicino al tunnel ferroviario proposto nelle Montagne Metallifere sulla sezione di espansione Dresden-Praga riceveranno aiuti dal Ministero dell'Interno per la sicurezza antincendio. Per realizzare ciò, il Ministro dell'Interno Armin Schuster (CDU) ha stipulato un accordo di collaborazione con i sindaci di Pirna, Heidenau, Altenberg, Dohna, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bahretal e Dohma.

Questo progetto di espansione viene visto come un'importante iniziativa di trasporto a livello globale sulla ferrovia. Il suo obiettivo è quello di ridurre i tempi di viaggio tra Dresden e Praga a un'ora, dopo che i passeggeri hanno atteso almeno vent'anni per questo: la DB sta attualmente pianificando l'inizio della costruzione nel 2032, con un periodo di costruzione di circa dodici anni. È previsto un tunnel di circa 30 chilometri tra Heidenau, sul lato tedesco, e Ústí nad Labem, sul lato ceco.

Assistenza per la sicurezza antincendio proattiva e protettiva

"La sicurezza antincendio, sia strutturale che operativa, è un aspetto vitale del progetto di costruzione", ha dichiarato Schuster, come riportato. Il Ministero dell'Interno fornirà consulenza, supporto e rappresenterà i comuni in termini di sicurezza antincendio preventiva e protettiva per il progetto di costruzione del tunnel.

Un'équipe del ministero ha già partecipato ai forum di discussione della Deutsche Bahn e mantiene i contatti con i colleghi in Turingia e in Austria coinvolti in progetti equivalenti. Le future aree di interesse saranno le trattative sui criteri di sicurezza antincendio per il tunnel e sui protocolli di intervento per i vigili del fuoco transfrontalieri.

I sindaci dei sopracitati comuni hanno espresso la loro gratitudine al Ministero dell'Interno per l'assistenza. La collaborazione con il Ministero rafforzerà significativamente le misure di sicurezza durante la costruzione del tunnel ferroviario.

Data l'ampiezza del progetto, il Ministero dell'Interno è responsabile dell'attuazione dei protocolli di sicurezza antincendio transfrontalieri tra Germania e Repubblica Ceca.

