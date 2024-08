- La Commissione ha adottato le misure necessarie per garantire che le misure di cui al paragrafo 1 siano adottate in conformità con il regolamento (CE) n. 715/2009.

Prima della demolizione prevista delle due torri di raffreddamento della centrale nucleare dismessa di Grafenrheinfeld in Baviera, a Schweinfurt, le operazioni sono state temporaneamente sospese. Come ha dichiarato un rappresentante della polizia, una persona è stata avvistata su un cavo elettrico vivo all'interno dell'area interdetta. Il ripristino esatto della demolizione rimane incerto.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha inviato un'autoscala, e squadre di soccorso ad alta quota sono in viaggio, secondo il portavoce della polizia. Non appena l'individuo sulla linea elettrica sarà al sicuro, la demolizione potrà riprendere. Tuttavia, se l'area non sarà sgomberata entro le 21, sarà necessario rivalutare la situazione.

La quantità esatta di esplosivi all'interno dei 34.000 tonnellate di cemento armato, metallo e plastica non è stata resa nota. L'area lungo il fiume Reno è stata bloccata per motivi di sicurezza.

Domande comuni sulla demolizione

Il portavoce della polizia ha confermato che l'operazione di soccorso è in corso, aggiungendo "Abbiamo richiesto assistenza specializzata a causa della posizione dell'individuo sul cavo elettrico vivo". Dopo che l'individuo sarà stato rimosso in sicurezza e le linee saranno state disattivate, il processo di demolizione potrebbe riprendere, come dichiarato "Ci stiamo preparando per un eventuale ripristino delle operazioni, a condizione che l'individuo venga rimosso in sicurezza e che eventuali linee elettriche siano disattivate".

Leggi anche: