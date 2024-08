- La Commissione europea mira a ridurre le attività di pesca nel Mar Baltico.

La Commissione UE propone di limitare la quantità di pesce pescato nel Mar Baltico entro il 2025, come annunciato di recente. La proposta prevede la riduzione delle quote per aringhe, salmone e merluzzo, come indicato in una dichiarazione stampa. Ad esempio, la quota di aringhe è prevista diminuire di circa il 42%, scendendo a circa 117.000 tonnellate. Al contrario, i pescatori del Mar Baltico centrale potranno pescare più sardine, con un aumento di circa il 108% e una quota di circa 83.900 tonnellate.

Il Vicepresidente della Commissione UE, Maroš Šefčovič, ha espresso preoccupazione per il deterioramento della salute delle scorte di pesce nel Mar Baltico nella dichiarazione stampa, sottolineando la necessità di intervenire per affrontare la scarsa condizione delle specie di pesci economicamente significative.

Decisioni degli Stati Membri

Ogni anno, la Commissione UE stila proposte sui massimi di pesca consentiti dalle acque UE. Questi limiti sono progettati per prevenire il collasso delle scorte. Alla fine, sono i ministri della pesca degli Stati membri dell'UE a decidere sulle quote finali - nel caso della Germania, questa responsabilità cade su Cem Özdemir (Verdi).

I ministri discuteranno la proposta in ottobre. I paesi non sono obbligati a seguire le raccomandazioni scientifiche. Spesso, fissano le quote più alte delle raccomandazioni. La quota di pesca totale viene quindi suddivisa tra le quote nazionali per gli Stati membri.

Secondo un rapporto dell'Agenzia Federale per l'Agricoltura e l'Alimentazione del 2021, la pesca in acque profonde e costiere della Germania ha catturato il maggior numero di pesci a Brema. Seguono Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia.

