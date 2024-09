- La Commissione europea ha pubblicato un documento che descrive in dettaglio i progressi della tecnologia degli scooter elettrici.

Mercato degli e-scooter rimane robusto nonostante le sfide del settore.

"Il mercato degli e-scooter non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale," afferma Alexander Jung, portavoce del gruppo Micro Mobility all'interno dell'interesse per la mobilità condivisa. Ha notato che la domanda per gli e-scooter continua ad aumentare annualmente.

Nel 2022, la piattaforma ha segnalato circa 75,1 milioni di viaggi in e-scooter effettuati dai suoi membri. Questa cifra è leggermente aumentata a circa 80 milioni nel 2023, nonostante un importante fornitore, Tier, abbia lasciato l'associazione.

La Micro Mobility comporta l'utilizzo di veicoli compatti e leggeri, principalmente nelle aree urbane.

Evoluzione del settore

Tuttavia, il settore sta attraversando una trasformazione. Secondo Jung, siamo passati alla fase di massima espansione. Ora, si tratta di gestire efficacemente le flotte esistenti, con la redditività come obiettivo principale per i fornitori.

La redditività è fondamentale per ridurre la dipendenza dai mercati dei capitali e dai sussidi governativi nel tempo. Although la domanda sta aumentando, le flotte sono rimaste relativamente costanti negli ultimi anni. Attualmente, l'associazione prevede che il numero di e-scooter tra i suoi membri in Germania sia di circa 200.000.

Il numero di fornitori è diminuito. A gennaio, Tier ha acquisito il concorrente olandese-francese Dott. Jung, che lavora con il provider di condivisione Lime, non esclude ulteriori acquisizioni. "La consolidazione all'interno del settore è ancora una tendenza significativa," dice.

Tuttavia, le aziende stanno investendo pesantemente in nuovi veicoli, tecnologie e migliori servizi per i clienti. "Non siamo un'operazione a breve termine," dice Jung.

Municipalità in evoluzione

Le municipalità devono anche adattarsi. Anche se c'è un graduale spostamento e una maggiore cooperazione da parte delle amministrazioni, c'è ancora una significativa diffidenza, se non addirittura un aperto rifiuto, nei confronti degli e-scooter in molte comunità.

Di recente, la città di Gelsenkirchen nella Renania Settentrionale-Vestfalia ha legato i permessi speciali dei fornitori alla verifica obbligatoria dell'identità dell'utente per monitorare meglio l'abuso e il comportamento scorretto. Bolt e Tier, i due operatori presenti, hanno quindi sospeso i loro servizi e fatto causa.

A differenza di Parigi, Gelsenkirchen non ha imposto un divieto completo e non sembra esserci una tale tendenza in altre città tedesche.

Jung: Modernizzazione degli spazi urbani necessaria

Una delle ragioni della diffidenza, condivisa da molti altri utenti della strada, è il modo in cui gli utenti degli e-scooter gestiscono i loro veicoli. Scooter abbandonati sui marciapiedi o nei vialetti e giovani che sfrecciano sui marciapiedi rimangono problemi comuni.

Secondo Jung, molti di questi problemi potrebbero essere risolti migliorando l'infrastruttura urbana: "Migliore è l'infrastruttura, minori sono le violazioni durante la guida." Dove c'è un limite di velocità di 50 km/h e non c'è una corsia per biciclette, gli e-scooter e le biciclette spesso utilizzano il marciapiede.

Questo si applica anche al parcheggio. In linea di principio, sono necessari più spazi di parcheggio per gli scooter, principalmente sulla strada, che richiederebbe la riconversione degli spazi di parcheggio per le auto.

L'impatto ambientale degli e-scooter è ancora un tema di dibattito.

Dal punto di vista di un giovane, gli e-scooter rimangono un fattore significativo nella transizione del traffico, nonostante i timori sollevati da studi come quelli condotti dall'Agenzia Ambientale Tedesca. Questi studi suggeriscono che gli e-scooter sono solo un'alternativa al camminare e non sostituiscono significativamente i viaggi in auto.

Tuttavia, i giovani argomentano che questi analisi sono obsolete. Anche se gli e-scooter sostituiscono solo pochi viaggi in auto, possono ancora ridurre significativamente le emissioni di CO2, soprattutto se utilizzati come alternativa al camminare. Inoltre, gli e-scooter hanno un effetto intermodale, facilitando l'uso dei trasporti pubblici: "I loro benefici per il traffico sono stati dimostrati da tempo."

In un progetto di trasporto del 2022, l'Istituto Tedesco per gli Studi Urbani, insieme ad altri istituti di ricerca, ha concluso che l'impatto delle emissioni degli e-scooter è vicino allo zero, il che significa che non risparmiano né generano emissioni aggiuntive.

Nel contesto dei cambiamenti normativi, la città di Gelsenkirchen in Germania ha introdotto la verifica obbligatoria dell'identità dell'utente per i fornitori di e-scooter per monitorare l'abuso, portando alla sospensione dei servizi da parte di Bolt e Tier.

Nonostante le sfide in alcune municipalità, Jung promuove la modernizzazione degli spazi urbani per accogliere gli e-scooter, migliorando l'infrastruttura e promuovendo un uso responsabile, come la fornitura di più spazi di parcheggio sulla strada.

