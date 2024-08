La Commissione europea ha presentato numerose proposte per migliorare il livello di approvvigionamento di energia elettrica.

Mentre il Cancelliere Scholz medita sul "fumo del campo di battaglia", il Vicecancelliere Habeck stabilisce un chiaro collegamento tra i contrasti interni della coalizione del semaforo e lo stato dell'economia tedesca. Il ministro esprime ottimismo per un miglioramento, iniziando con una frecciata ai suoi colleghi della coalizione.

Il Vicecancelliere Habeck vede i dissidi all'interno della coalizione del semaforo come un ostacolo per la ripresa economica. Ha descritto il conflitto come "estremamente dannoso" durante un dialogo con i cittadini al suo ministero, notando che ha un impatto negativo sulla crescita economica della Germania. Il politico dei Verdi ha espresso preoccupazione per l'instabilità legata al fatto che le decisioni vengano mantenute. Scholz, Lindner e Habeck stesso sono consapevoli di questa situazione.

Scholz ha riconosciuto le persistenti sfide nella cooperazione all'interno della coalizione. Nonostante la coalizione del "semaforo" abbia attuato numerous leggi per modernizzare il paese, il socialdemocratico ha detto che queste decisioni sono state "estremamente difficili" da prendere. Scholz ha citato il costante litigio all'interno della coalizione come una distrazione che spesso oscura i successi della coalizione, affermando che il conflitto può sometimes far sembrare il "fumo del campo di battaglia" più importante dei reali risultati.

Durante il dialogo con i cittadini, Habeck ha affrontato le dichiarazioni di Lindner riguardo alla possibile partecipazione dell'FDP a una coalizione guidata dai Verdi. Habeck ha confermato il loro accordo su questa questione, dicendo che se mai fosse diventato Cancelliere, Lindner non sarebbe stato il Ministro delle Finanze. Habeck è ampiamente considerato il candidato verde più probabile per le prossime elezioni federali. Lindner, Habeck e Scholz hanno affrontato complesse trattative per trovare un compromesso per il bilancio del 2025.

La Germania sta attualmente attraversando un periodo di crescita stagnante. La coalizione del semaforo ha proposto un pacchetto di stimolo economico, ma non è stato fatto alcun progresso per attuarlo. Lindner ha ammesso che le trattative sul bilancio all'interno del governo federale sono state "estremamente difficili". Nouripour, il leader dei Verdi, ha descritto la coalizione del semaforo come una "coalizione di transizione dopo l'era di Merkel".

Despite i miliardi di euro di deficit di bilancio e le dispute su argomenti controversi come i benefici per i bambini, il freno al debito e il reddito di cittadinanza, Habeck ha espresso la speranza che nuovi tentativi possano essere fatti per migliorare la situazione. Si prevede che un cambiamento nella dinamica della coalizione possa aiutare prima della fine di questo mandato legislativo.

Inoltre, Habeck ha lanciato una critica al Presidente del Consiglio di Baviera, Söder. Riferendosi ai sospetti di Söder di discriminazione in questioni di localizzazione come la costruzione di una rete dell'idrogeno, Habeck ha detto di non poter più prendere sul serio le affermazioni di Söder. Habeck ha sottolineato l'importanza del fatto che la Baviera risolva il suo arretrato di energia eolica e si attenga alle regolamentazioni federali.

Habeck ha sostenuto che le linee elettriche che collegano la Germania del Nord, dell'Est e dell'Ovest alla Baviera e le tubazioni dell'idrogeno riempite nel nord alla fine beneficeranno dell'economia della Baviera. Habeck ha espresso la sua frustrazione per la posizione di Söder, dicendo che riconoscere l'aiuto della Germania nella conservazione della sua economia dimostra una mancanza di comprensione.

Huber, il Segretario Generale della CSU, ha risposto alle osservazioni di Habeck definendolo "il peggior Ministro dell'Economia che la Repubblica Federale abbia mai avuto". L'ha accusato di scarsa pianificazione e di aver contribuito al declino di numerosi settori. Huber ha anche accusato Habeck di mostrare un "sentimento anti-Baviera", apparentemente danneggiando il motore economico della Germania. Huber ha concluso dicendo che il mandato di Habeck ha trasformato il motore economico della Germania in un "cavallo zoppo".

