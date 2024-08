- La Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa per promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili.

Il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite sarà il tema centrale di una conferenza annuale internazionale che si terrà da ora in poi a Hamburg. L'obiettivo della Conferenza sulla Sostenibilità di Hamburg (HSC) è quello di riunire decisori politici, imprenditori, scienziati e rappresentanti della società civile da tutto il mondo per esplorare possibilità e modi pratici per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha dichiarato Jochen Flasbarth, Segretario di Stato per lo Sviluppo del governo federale (SPD), durante la presentazione del concetto della conferenza nell'edificio della città di Hamburg.

La prima HSC si terrà il 7 e l'8 ottobre nella Camera di Commercio di Hamburg e nell'edificio della città. Si prevede la partecipazione di circa 1200 persone, tra cui diversi capi di stato e di governo, in particolare del Sud globale, e il Presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga.

La conferenza sarà aperta dal Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), che aveva già invitato altri capi di stato al Forum sulla Sostenibilità delle Nazioni Unite a New York lo scorso anno, ha detto Flasbarth. Gli iniziatori, oltre al Ministero federale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, sono l'Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il Senato di Hamburg e la Fondazione Michael Otto.

L'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è ancora lontana

I membri delle Nazioni Unite hanno concordato nel 2015 i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (ODS), che mirano a consentire una vita dignitosa per tutte le persone in tutto il mondo e a garantire in modo permanente le basi naturali della vita entro il 2030. Tra i temi ci sono la povertà, la salute, le pari opportunità nell'istruzione e nell'occupazione, la conservazione della natura sulla terra e in mare, la protezione del clima, lo sviluppo economico efficiente delle risorse e l'azione governativa trasparente.

Flasbarth ha tracciato un bilancio a metà percorso sobrio: "Non siamo sulla strada per combattere la povertà o la fame, per fornire un'istruzione per tutti, per avere un sistema sanitario per tutte le persone in tutto il mondo o per raggiungere l'accesso all'energia - non siamo vicini al raggiungimento degli obiettivi", ha detto. Pertanto, è importante "aumentare la velocità a livello mondiale per raggiungere questi obiettivi". In ultima analisi, si tratta della "questione fondamentale della convivenza pacifica sulla Terra".

La conferenza per creare alleanze globali

Gli stati da soli non sono in grado di raggiungere gli ODS. Invece, la politica, l'economia, la scienza e la società civile in tutto il mondo devono lavorare insieme. Ed è qui che entra in gioco la conferenza, ha detto Flasbarth: "Vogliamo creare alleanze (...) Vogliamo vedere come possiamo raggiungere gli obiettivi insieme".

La HSC non è una "conferenza di negoziazione", ha detto il suo CEO, Imke Rajamani. Non si tratta di dichiarazioni finali vincolanti. Verranno istituiti forum per tre temi centrali: la riforma dell'architettura finanziaria internazionale, la facilitazione degli investimenti privati per raggiungere gli ODS e la formazione dei processi di trasformazione.

Un tema di questa conferenza sarà "Rotte di navigazione verdi", con l'accento sulla decarbonizzazione dei trasporti marittimi attraverso l'uso dell'idrogeno verde e l'istituzione delle strutture corrispondenti.

"I nostri forum rimarranno", ha detto Rajamani. I contenuti esatti verranno regolati da una conferenza all'altra. "Il lavoro effettivo di creazione di alleanze e il lavoro effettivo di trovare soluzioni e giungere a passi concreti - è un processo annuale". Si basa sulla rete di tutti gli attori. "Non si tratta solo di coloro che già si parlano".

Da parlare ad agire

L'imprenditore Michael Otto si occupa del tema della sostenibilità da 35 anni, ha detto il presidente della Fondazione Michael Otto, Johannes Merck. Per l'onorario cittadino di Hamburg e l'ex CEO del gruppo Otto, è importante "passare ora dal parlare all'agire".

L'economia è attualmente non solo parte della soluzione, ma "purtroppo ancora per lo più il problema", ha detto Merck. "Una conferenza che parte con la promessa di liberare il potere dell'economia per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite è per noi un'impresa eccezionalmente necessaria e intrinsecamente molto plausibile".

La conferenza si adatta bene alla città portuale di Hamburg, ha detto il capo della cancelleria del Senato, il consigliere di stato Jan Pörksen. "Abbiamo avuto relazioni con il mondo intero per secoli". Il pubblico dovrebbe essere coinvolto. "Ci saranno anche numerosi eventi all'università dove gli hamburghesi possono informarsi sulla sostenibilità". Inoltre, sono previsti streaming live delle tavole rotonde della conferenza.

La HSC intende discutere il ruolo dell'istruzione nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in quanto è uno dei temi cruciali inclusi negli ODS. Nonostante l'accordo sugli ODS nel 2015, Flasbarth ha evidenziato che il progresso verso l'istruzione per tutti è ancora indietro.

La collaborazione tra politica, economia, scienza e società civile è essenziale per garantire l'istruzione per tutti e raggiungere gli altri ODS. L'obiettivo della conferenza è quello di promuovere tale collaborazione, creando alleanze che possono aiutare ad accelerare i progressi verso questi obiettivi.

Leggi anche: