La Commissione europea approva un'importante assistenza finanziaria in euro per l'istituzione di un impianto di produzione di semiconduttori a Dresda.

La Commissione Europea appoggia il sostegno finanziario di miliardi di euro per la costruzione di impianti di produzione di chip a Dresda per TSMC, Bosch, Infineon e NXP. L'investimento di €5 miliardi mira a garantire le scorte di semiconduttori dell'Unione Europea, in linea con l'Atto europeo sui semiconduttori, come dichiarato dalla Commissione martedì.

Inoltre, questo annuncio spinge la trasformazione digitale e ecologica. Coincide perfettamente con l'imminente evento di inaugurazione dell'impianto di Dresda, a cui parteciperà il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'impianto ESMC di Dresda viene considerato un componente essenziale del piano dei semiconduttori della Germania, che comprende anche l'istituzione di nuovi impianti per aziende come Intel a Magdeburgo.

