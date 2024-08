La Commissione europea approva un aiuto finanziario sostanziale, per un importo di miliardi di euro, per lo stabilimento di produzione di semiconduttori di TSMC a Dresda.

TSMC sta operando a Dresden, in Germania, nell'ambito di una collaborazione chiamata ESMC con Infineon, Bosch e NPX dei Paesi Bassi. L'impianto in fase di costruzione, con un costo stimato superiore a 10 miliardi di euro, è principalmente finalizzato alla produzione di microchip per l'automotive. La produzione è prevista per la fine del 2027 e dovrebbe generare circa 2.000 posti di lavoro.

Martedì, la Commissione ha evidenziato che il sito di Dresden opererà con un modello di produzione aperto, consentendo ai clienti di personalizzare i loro ordini di chip. C'è anche l'impegno ad aiutare le piccole e medie imprese e le startup in tutta Europa a migliorare la loro competenza e conoscenza. Le università europee avranno accesso esclusivo alle capacità di produzione, favorendo la ricerca accademica e la crescita della conoscenza in Europa.

L'approvazione del finanziamento miliardario per la fabbrica di Dresden deriva dal programma di sovvenzioni dell'Atto degli Chip Europei. La legislazione mira ad aumentare la quota di produzione di semiconduttori dell'UE a livello mondiale dal 10% al 20% entro il 2030.

