La commissione etica della Camera apre un'inchiesta su un legislatore democratico in relazione alle accuse di finanziamento della campagna elettorale

La commissione ha dichiarato in un comunicato che una sottocommissione investigativa avrà la giurisdizione di determinare se Cherfilus-McCormick abbia violato leggi o il codice di condotta ufficiale "in relazione alle accuse di aver violato le leggi e i regolamenti sul finanziamento delle campagne elettorali in relazione alle sue campagne per l'elezione speciale del 2022 e/o per la rielezione del 2022; di non aver divulgato correttamente le informazioni richieste sulle dichiarazioni da depositare alla Camera; e/o di aver accettato servizi volontari per il lavoro ufficiale da un individuo non impiegato nel suo ufficio congressuale".

L'ufficio di Cherfilus-McCormick ha dichiarato alla CNN: "Come ha detto il Comitato etico nella sua dichiarazione, il semplice fatto di aver istituito una sottocommissione investigativa non indica di per sé che si sia verificata una violazione. In ogni caso, la deputata prende sul serio queste questioni e sta lavorando per risolverle".

Il voto per l'istituzione della sottocommissione d'inchiesta è stato unanime da parte della commissione. Il rappresentante del GOP di New York Andrew Garbarino presiederà la sottocommissione investigativa composta da quattro membri.

La commissione ha sottolineato che la creazione della commissione investigativa è avvenuta in seguito a una segnalazione dell'Ufficio per l'etica del Congresso.

