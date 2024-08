- La Commissione è stata invitata a presentare una proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il Presidente del Consiglio di Stato del Brandeburgo, Dietmar Woidke (SPD), intende alleggerire l'economia e l'amministrazione dalla burocrazia superflua. "Con la riduzione della burocrazia, tutti vincono", ha dichiarato, secondo un comunicato stampa della Cancelleria di Stato dopo un incontro con rappresentanti di diverse associazioni economiche a Potsdam. Ha proposto che il nuovo parlamento statale del Brandeburgo, da eleggersi a settembre, istituisca un comitato speciale per ridurre i normativi e gli standard.

Questo comitato speciale dovrebbe esaminare le leggi e i regolamenti che gravano eccessivamente su coloro che ne sono interessati. "Il comitato speciale dovrebbe coordinarsi strettamente con lo stato, i comuni, l'artigianato e l'industria", ha richiesto Woidke. Tra gli altri, l'Associazione delle Associazioni degli Affari di Berlino e del Brandeburgo aveva presentato un catalogo di circa 40 proposte per ridurre la burocrazia in primavera per ridurre il carico di lavoro e i costi delle imprese e accelerare le procedure di pianificazione e approvazione.

Sono necessari cambiamenti strutturali

"Ci vorrà del tempo per snellire la burocrazia che si è accumulata negli anni e in alcuni casi è diventata eccessiva", ha aggiunto Woidke. "Dobbiamo smantellarla sistematicamente, abbiamo bisogno di cambiamenti strutturali". Per questo, è necessario un istituto come il comitato speciale proposto. "Lì, il parlamento, il governo regionale e le associazioni possono lavorare insieme per identificare gli ostacoli burocratici e prendere azioni legislative dirette per eliminarli", ha spiegato il Presidente del Consiglio.

Il suo obiettivo, ha detto, è che le imprese possano concentrarsi completamente sul loro core business e sui dipendenti invece di dover gestire troppe forme e regolamentazioni.

