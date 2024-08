La Commissione è stata invitata a presentare una proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

I leader dell'SPD, dei Verdi e dell'FDP stanno discutendo da giorni in colloqui riservati per colmare un deficit di finanziamento residuo di cinque miliardi di euro, secondo il ministero delle finanze. La bozza di bilancio rivista dovrebbe essere inviata al Bundestag e al Bundesrat entro la fine della settimana, secondo il programma attuale.

La prima sessione della settimana del Bundestag dopo la pausa estiva inizia il 9 settembre. Da allora, il piano di bilancio dovrebbe essere discusso in parlamento. Il portavoce del governo vice Büchner non ha voluto dire quando scade il termine per la presentazione della bozza di bilancio. Tuttavia, presume che sarà "finita in tempo". Il ministro delle finanze Christian Lindner (FDP) non ha commentato il bilancio a un evento di discussione sul lago di Costanza al mattino.

Il vice presidente del gruppo parlamentare SPD, Achim Post, si aspetta un accordo tempestivo. "Il governo federale sta lavorando intensamente per colmare il divario residuo di quattro a cinque miliardi di euro", ha detto Post al gruppo di giornali Funke il mercoledì. Con la "volontà comune di tutti e tre i partiti della coalizione", questo è un compito fattibile. "Pertanto, mi aspetto un accordo tempestivo."

Successivamente, la bozza di bilancio verrà sottoposta a deliberazioni parlamentari. "Nelle trattative fino all'adozione alla fine di novembre, l'SPD darà la priorità al rafforzamento della sicurezza esterna, interna e sociale", ha aggiunto Post.

C'è stata una proposta dal gruppo parlamentare dell'FDP per una riduzione generale in tutti i dipartimenti. "La riduzione generale del 1,5% in tutti i dipartimenti è una soluzione possibile che può essere discussa", ha detto il vice presidente del gruppo parlamentare, Christoph Meyer, al giornale "Bild" il mercoledì.

L'FDP continua a vedere potenziali risparmi nel settore sociale. Nonostante le critiche massicce, i liberali insistono sulla loro richiesta di tagli al reddito di cittadinanza. Le obiezioni del ministero federale del lavoro secondo cui questo è legalmente impossibile sono state respinte dall'esperto di sociale dell'FDP Pascal Kober. In tal caso, la legge dovrebbe essere cambiata, ha detto al giornale "Bild" il mercoledì.

Il presidente del gruppo parlamentare dell'FDP Christian Dürr ha recentemente richiesto una riduzione di 14 a 20 euro al mese. Le tariffe attuali sono troppo alte, ha detto. Per il calcolo è stato utilizzato un tasso di inflazione più alto di quanto effettivamente si sia verificato.

Il ministro delle finanze Lindner è d'accordo con il suo presidente del gruppo parlamentare. È a favore di tutto per i beneficiari del reddito di cittadinanza, "ma il reddito di cittadinanza è finanziato dal contribuente", ha detto Lindner. Il beneficio sociale dello stato deve riflettere il minimo di sussistenza socio-economico, in modo che nessuno in Germania sia in necessità esistenziale. Ma la regola è che le persone lavorano per le loro spese di

