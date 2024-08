- La Commissione è stata invitata a presentare una proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

I prezzi delle corsie più elevati presso Deutsche Bahn non dovrebbero, secondo il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing (FDP), ostacolare il traffico merci e passeggeri sulle ferrovie. "Stiamo monitorando da vicino questo sviluppo dei prezzi delle corsie", ha detto il politico del FDP in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. "Vogliamo molto traffico sulle ferrovie, traffico puntuale sulle ferrovie, vogliamo un sistema ferroviario ad alte prestazioni."

Il ministero di Wissing sta spingendo, tra le altre cose, nelle attuali trattative di bilancio a livello federale per garantire fondi a breve termine per il sostegno dei prezzi delle corsie nel traffico passeggeri a lunga distanza e merci. Posizioni corrispondenti si trovano nel progetto di governo attuale.

Riforma del sistema dei prezzi delle corsie prevista a lungo termine

I prezzi delle corsie sono le tariffe riscosse dalla società InfraGo, filiale di DB Infra. Tutte le compagnie che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria devono pagarle - inclusi i trasportatori della ferrovia stessa. L'Autorità federale di rete ha recentemente approvato un significativo aumento dei prezzi delle corsie per il 2025. InfraGo fa riferimento a costi del personale e dei materiali più elevati. A causa di una regolamentazione legale, il traffico regionale non dovrebbe essere gravato troppo - pertanto, gli aumenti sono principalmente spostati sul traffico a lunga distanza e merci.

Il Ministero federale dei trasporti ha già sottolineato che il finanziamento speciale per le compagnie ferroviarie non può essere una soluzione a lungo termine. Per questo, è necessario un riordino a lungo termine del sistema attuale dei prezzi delle corsie. Tuttavia, cosa questo potrebbe comportare è ancora poco chiaro. Prima verrà valutato lo sviluppo, ha detto Wissing all'agenzia di stampa dpa a Magonza. Inoltre, vengono elaborate numerose misure per raggiungere gli obiettivi della politica dei trasporti. Ciò include la generale renovazione della rete e un pacchetto di finanziamento completo per il traffico merci ferroviario, "che si concentra sull miglioramento della redditività del traffico a carro unico".

Il Ministero federale dei trasporti sta spingendo per garantire fondi a breve termine per il sostegno dei prezzi delle corsie nel traffico passeggeri a lunga distanza e merci nelle attuali trattative di bilancio, come indicato nelle posizioni del ministero di Wissing nel progetto di governo. Despite the potential increase in track prices, the government aims to maintain a high level of freight and passenger traffic on the rails, as expressed by Volker Wissing.

Leggi anche: