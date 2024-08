- La Commissione è stata invitata a presentare una proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'Ufficio Criminale di Stato (LKA) della Sassonia sta indagando su un caso di incendio doloso contro due auto appartenenti al parlamentare di stato dell'AfD Holger Hentschel. Secondo la frazione dell'AfD, un veicolo è stato completamente distrutto e l'altro danneggiato. La LKA sta indagando "in tutte le direzioni" e spera di trovare testimoni del crimine. L'attacco piromane si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì.

L'AfD sospetta estremisti di sinistra come autori. L'attacco sarebbe legato nel tempo alle proteste contro la casa rifugiati a Leipzig-Thekla, ha sottolineato la frazione. Hentschel sta facendo campagna per impedire che un'altra casa rifugiati venga costruita a Thekla, invece di una casa di riposo per anziani come originariamente previsto. Ci furono già due attacchi piromani ai veicoli di Hentschel nel 2016.

Il leader della frazione e del partito Jörg Urban ha condannato l'atto. "Questo attacco piromane non è il primo e nemmeno il secondo contro i rappresentanti dell'AfD. È un'altra indicazione di chi sta veramente mettendo in pericolo la democrazia". Il dibattito politico deve essere condotto con argomenti. "La violenza non è mai accettabile. Questo deve essere un consenso trasversale. L'AfD si impegna fermamente per il dialogo pacifico".

A Brema, ignoti hanno dato fuoco al furgone di un ex membro dell'AfD la scorsa notte. Il dipartimento di protezione statale sta indagando e sta verificando un possibile sfondo politico, come hanno annunciato le forze dell'ordine. Non ci sono stati feriti.



