Legumi simili a ceci, fave e soia stanno avendo un impatto significativo, in particolare nell'agricoltura biologica in Turingia. Il loro valore risiede nella capacità di aumentare i livelli di azoto del suolo e di fornire una fonte proteica locale, anche per il consumo umano. Il Ministero dell'Agricoltura di Erfurt ha confermato questo su richiesta. Ad esempio, l'area di coltivazione della ceci è aumentata quest'anno di oltre il 16%, ovvero circa 2.600 ettari, portandola a circa 14.900 ettari rispetto al 2023.

Altri legumi significativi come le fave, i lupini dolci e la soia hanno registrato una crescita costante dell'area di coltivazione dal 2020, ma ora si sono stabilizzati. Le fave sono attualmente coltivate su 5.400 ettari, mentre la soia, a 700 ettari, è considerata una coltura di nicchia.

Componenti per spread vegetali e muesli

Per sostenere questa crescita, il Ministero dell'Agricoltura della Turingia sostiene iniziative per migliorare l'infrastruttura di trasformazione e commercializzazione regionale. Un progetto che integra imprese bio-agricole e aziende specializzate in spread vegetali o muesli è in corso. Un progetto successivo, attualmente in fase di applicazione, mira a rafforzare ulteriormente l'offerta di legumi coltivati localmente. Il ministero ha anche menzionato il rilancio del lenticchia del Kyffhäuser come specialità regionale per l'industria della ristorazione.

Sostituto dell'importazione di soia

Progetti che si concentrano sui legumi nazionali come sostituto dell'importazione di soia o alternative alla carne vegetale per diete vegane hanno également ricevuto finanziamenti. In futuro, il ministero intende aumentare gli investimenti nella formazione di cooperative di produttori per mitigare i rischi per entrambi i produttori e i consumatori a causa delle occasionali oscillazioni significative di resa e qualità nella coltivazione dei legumi. I legumi vengono inoltre spesso utilizzati come colture di copertura nell'agricoltura arable per migliorare la salute del suolo.

Secondo il ministero, la coltivazione di legumi nazionali può essere stimolata attraverso nuove regolamentazioni dell'agricoltura biologica. Quest'anno, in Turingia, circa 4.000 ettari per la coltivazione dei legumi sono stati registrati da 320 aziende agricole.

