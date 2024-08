- La Commissione è stata inoltre informata dei risultati della valutazione delle misure adottate dagli Stati membri.

Malattia della lingua blu, pericolosa per pecore, capre e bovini, continua a diffondersi in Bassa Sassonia. Il tipo 3 del virus è stato ora rilevato in un allevamento a Wedtlenstedt, come riportato dal distretto di Peine. Alpaca, llama, cervi e daini potrebbero essere infettati. Il distretto esorta i proprietari degli animali a vaccinare le loro pecore e capre. Rispetto agli anni precedenti della malattia della lingua blu, il numero di morti tra le pecore è significativamente più alto, con perdite fino al 30% segnalate nei Paesi Bassi.

Sintomi negli animali infetti

Gli animali infetti devono essere trattati da un veterinario, poiché la malattia della lingua blu è accompagnata da sofferenza e dolore considerevoli, secondo le dichiarazioni ufficiali. In particolare, le pecore mostrano sintomi gravi come febbre alta, bava e gonfiore della testa, della lingua e delle labbra. Gli animali colpiti possono zoppicare a causa dell'infiammazione degli zoccoli. Si osserva anche perdita di appetito e apatia.

Per gli esseri umani, la malattia virale è innocua. Il contatto con gli animali o il consumo di carne o latte e prodotti lattiero-caseari non è un problema, ha ulteriormente dichiarato il distretto di Peine.

