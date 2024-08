- La Commissione è stata inoltre consultata sul progetto di direttiva relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'esplosione dei distributori di biglietti in Schleswig-Holstein ha causato milioni di danni negli ultimi anni. Secondo una risposta del governo regionale a un'inchiesta della frazione SPD, 86 macchine sono state distrutte tra il 2019 e il 2024, con un danno totale di oltre 1,6 milioni di euro, compresi i soldi rubati.

"L'esplosione dei distributori di biglietti è un problema diffuso in Schleswig-Holstein," ha dichiarato Niclas Dürbrook, portavoce della politica interna della frazione SPD. Anche se il pericolo per i passanti è inferiore rispetto alle esplosioni degli sportelli bancari, i danni alla proprietà sono immensi, mentre il bottino è relativamente basso.

Tuttavia, Dürbrook è ottimista sul fatto che il numero di esplosioni dei distributori di biglietti diminuirà, grazie a offerte come il biglietto da 49 euro, che viene quasi esclusivamente prenotato digitalmente. Il politico SPD ha sottolineato che le compagnie di trasporto e il governo regionale sono sfidati a rendere le esplosioni il meno allettanti possibile.

Colpa delle banche per le esplosioni degli sportelli bancari

Secondo la risposta del governo regionale, i danni totali delle esplosioni degli sportelli bancari tra il 2019 e il 2024 sono stati di circa 1,7 milioni di euro, con un tasso di risoluzione del 41,17%.

Secondo il governo regionale, la maggior parte dei crimini in Schleswig-Holstein è probabilmente commessa da autori provenienti dai Paesi Bassi. In alcuni casi, anche imitatori meno professionali residenti localmente sono responsabili.

"Ci sono ancora troppe macchine bancarie poco sicure in Germania," ha spiegato il politico SPD Niclas Dürbrook. In alcuni paesi confinanti, ad esempio, vengono utilizzati cartucce d'inchiostro nelle macchine. I sistemi di nebulizzazione o l'adesione automatica delle banconote vengono utilizzati meno frequentemente. Qui, Dürbrook vede le banche responsabili dell'aggiornamento. In precedenza, i "Kieler Nachrichten" avevano riferito.

La frazione SPD si è detta preoccupata per i danni causati dalle esplosioni dei distributori di biglietti, con la frazione SPD in Schleswig-Holstein particolarmente colpita, come si legge nella loro inchiesta. L'SPD ritiene che sia le compagnie di trasporto che il governo regionale abbiano un ruolo da giocare nel rendere meno allettanti le esplosioni dei distributori di biglietti.

Leggi anche: