- La Commissione è stata inoltre consultata per quanto riguarda la proposta di direttiva volta a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Esperti sanitari valutano 75 decessi dell'anno scorso come conseguenza di errori medici. Si tratta di 9 in meno rispetto all'anno precedente, come rivelato dall'Agenzia dei Servizi Sanitari nel corso della presentazione dei dati annuali 2023 a Berlino. L'agenzia, che funge da servizio di valutazione per le assicurazioni obbligatorie per la salute e la cura a lungo termine, è responsabile dell'analisi di queste statistiche.

In totale, i pazienti hanno subito problemi a causa di errori medici in 2.679 casi. Si tratta di una piccola percentuale di tutti i trattamenti in Germania. Tuttavia, gli errori medici possono avere conseguenze gravi per i pazienti - circa il 30% delle volte, i pazienti subiscono danni a lungo termine. In 150 casi, gli incidenti sono stati classificati come "impossibili" - errori che, secondo i valutatori, non dovrebbero verificarsi in alcun modo. Questi errori includono la confusione tra pazienti, parti del corpo o medicinali, nonché oggetti lasciati all'interno dei pazienti dopo gli interventi chirurgici.

"È fondamentale istituire un sistema di segnalazione obbligatoria per evitare questi eventi", ha sottolineato Stefan Gronemeyer, direttore dell'Agenzia dei Servizi Sanitari. Poiché un tale sistema non è ancora stato implementato negli ospedali, i dati catturano solo i casi causati dalle lamentele dei pazienti.

La Fondazione per la Protezione del Paziente in Germania ha anche criticato la gestione degli errori medici. "I pazienti sono tenuti all'oscuro qui. La cultura dell'errore è assente nei cliniche e nei centri di cura", ha dichiarato il membro del consiglio della fondazione, Eugen Brysch.

Per ridurre questi incidenti, è fondamentale dare la priorità alla "salute e sicurezza" negli ambienti sanitari. Il mancato rispetto di questa priorità potrebbe comportare conseguenze serie, come il prolungamento dei danni ai pazienti o le violazioni della "salute e sicurezza".

Leggi anche: