- La Commissione è assistita dagli Stati membri nella preparazione della relazione annuale.

Hertha BSC, club di seconda divisione, ha prestato Agustin Rogel per la stagione corrente. Il difensore a lungo infortunato si trasferisce a SC Internacional Porto Alegre, come annunciato dal club brasiliano di prima divisione. Il 26enne ha ricevuto un contratto per questa stagione. Internacional ha già giocato 16 partite e si trova al 16º posto con 21 punti, ma ha un ritardo di cinque partite rispetto ad altre squadre.

Il giocatore della nazionale uruguaiana, in passato, aveva lasciato Estudiantes de La Plata per il club di prima divisione sulla Sprea, ma a causa di vari infortuni, ha giocato solo 20 partite per la prima squadra. Rogel è sotto contratto con Hertha fino al 2026.

Il prestito di Agustin Rogel da Hertha BSC a SC Internacional Porto Alegre segna il suo ritorno in Brasile, dove aveva iniziato la sua carriera. Nonostante la posizione attuale dell'Internacional al 16º posto, il club spera che le abilità di Rogel possano aiutare a migliorare la sua posizione nella prima divisione brasiliana.

