La commissione della Camera avvia formalmente la procedura di impeachment contro il capo della Sicurezza nazionale Biden

Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ha reagito alla notizia mercoledì, con la portavoce Mia Ehrenberg che ha dichiarato: "La maggioranza della Camera sta sprecando tempo prezioso e dollari dei contribuenti per perseguire un esercizio politico senza fondamento che è stato respinto da membri di entrambi i partiti e già fallito in un voto bipartisan".

"Non ci sono basi valide per mettere in stato di accusa il Segretario Mayorkas, come hanno attestato alti membri della maggioranza della Camera, e questa spinta estrema all'impeachment è una distrazione dannosa dalle nostre priorità critiche per la sicurezza nazionale", ha aggiunto Ehrenberg. "Il Segretario Mayorkas e il Dipartimento di Sicurezza Nazionale continueranno a lavorare ogni giorno per mantenere gli americani al sicuro".

L'ultimo sviluppo arriva dopo che la Camera ha votato a novembre per rinviare una risoluzione per l'impeachment di Mayorkas al Comitato per la sicurezza interna con un voto 209-201, con otto repubblicani che hanno votato con i democratici.

La deputata Marjorie Taylor Greene della Georgia ha presentato una risoluzione privilegiata per l'impeachment di Mayorkas a novembre, costringendo la leadership del Partito Repubblicano a programmare un'azione sul provvedimento.

Da quando hanno riconquistato la maggioranza alla Camera, i repubblicani hanno cercato a lungo di mettere Mayorkas sotto impeachment per la sua gestione del Dipartimento di Sicurezza Nazionale e del confine degli Stati Uniti con il Messico. La mossa di Greene è arrivata quando i repubblicani hanno fatto pressione per ottenere disposizioni più severe sulla sicurezza delle frontiere in qualsiasi pacchetto di aiuti supplementari.

