Protestatori che si attaccano agli aeroporti o ai musei non solo affrontano conseguenze legali, ma devono anche far fronte a richieste di risarcimento. Questo può diventare piuttosto costoso.

Nel mese di agosto 2022, due individui si sono attaccati al telaio storico del dipinto di Peter Paul Rubens "Il massacro degli innocenti" alla Alte Pinakothek. La decorazione dorata del telaio, progettata dall'architetto di corte Joseph Effner intorno al 1725 con incisioni e intagli elaborati, è stata danneggiata, insieme al rivestimento del muro. I danni sono stimati in decine di migliaia di euro, secondo un rappresentante della Pinakothek. Sono state intraprese azioni per ottenere il risarcimento dei danni causati.

Disturbare le operazioni di volo è ancora più costoso. Nel mese di dicembre 2022, quattro attivisti si sono attaccati a una pista di rullaggio dell'aeroporto di Monaco, causando deviazioni e ritardi. Prima delle vacanze della Pentecoste nel maggio 2023, sei attivisti di "The Last Generation" si sono attaccati alle piste, entrambe le piste sono state chiuse e 60 voli sono stati cancellati. I danni per l'aeroporto di Monaco ammontano a una somma considerevole, ha detto un portavoce. Il danno esatto per le singole compagnie aeree non è noto, ma è probabile che sia notevolmente superiore a quello dell'aeroporto di Monaco.

Lufthansa ha presentato richieste di risarcimento per azioni simili a Berlino nel novembre 2022, sowie a Düsseldorf e Amburgo nel luglio 2023. "I procedimenti sono in corso. Esaminamo richieste di risarcimento in ogni caso di questo tipo, compresi gli incidenti recenti del maggio 2023 a Monaco", ha detto un portavoce. La valutazione dei danni è ancora in corso.

La società aeroportuale ha già ottenuto una sentenza civile contro i manifestanti del dicembre 2022. "Tuttavia, l'esecuzione non è stata ancora riuscita." L'aeroporto continuerà a inseguire le richieste di risarcimento senza restrizioni. La richiesta di risarcimento per il blocco di maggio è attualmente in fase di preparazione.

In confronto, le fatture presentate dalla Polizia Federale per il loro dispiegamento all'aeroporto sono relativamente gestibili: I manifestanti del dicembre 2022 dovranno pagare 722 euro ciascuno, e gli attivisti che sono già stati fermati alla recinzione dovranno pagare 91 euro ciascuno. La base è l'Ordinanza sulle spese federali - a seconda del numero di ufficiali e ausiliari necessari, ha detto un portavoce. La fattura per il dispiegamento della polizia nel maggio è ancora in fase di preparazione.

Generose donazioni

Una fonte principale di finanziamento per gli attivisti per il clima sono le donazioni. Ci sono numerosi appelli per questo online. Alcuni hanno successo: uno già mostra una donazione di 309.000 euro, un altro 101.000 euro. Anche la portavoce di "The Last Generation" Carla Hinrichs chiede: "Ehi tu, che stai leggendo questo." Lei è stata multata di 6.000 euro nel luglio e deve anche coprire le spese del tribunale. "Sarei grata se potessi condividere questo con me." Il suo obiettivo di raccolta fondi è di 8.500 euro. La metà è già stata raggiunta.

