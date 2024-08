- La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, atti di esecuzione che stabiliscono le norme di applicazione del presente regolamento.

Nel seguito dell'incendio boschivo devastante del 2019 nell'area di addestramento militare fortemente contaminata da munizioni vicino a Lübtheen (distretto di Ludwigslust-Parchim), altre regioni nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore si stanno preparando per simili incidenti. Il distretto del Meclemburgo Lago ha annunciato che si terrà un'esercitazione di evacuazione per il villaggio di Granzin a metà ottobre. L'obiettivo è quello di acquisire esperienza nel trasporto di persone immobili e di addestrare la cooperazione dei servizi di emergenza.

Contaminazione da Munizioni Elevata

Il villaggio di Granzin, con circa 100 abitanti, confina con un'area di addestramento militare che è stata utilizzata dall'esercito sovietico, tra le altre cose, come poligono di tiro per carri armati fino ai primi anni '90. Secondo il distretto, ci sono ancora ordigni inesplosi in quantità e tipi ignoti sull'Approximately 4,100-hectare training ground, which is still classified as the highest danger class 4, 20 years after the military withdrawal.

Villaggi nella Zona a Rischio

Durante i tentativi di spegnimento degli incendi a Lübtheen nell'estate del 2019, l'esplosione di granate e munizioni nascoste nel terreno a causa del forte calore ha notevolmente ostacolato i soccorsi. I fuochi potevano essere combattuti solo dal bordo e a distanza di sicurezza, così come dall'aria. Diversi insediamenti nelle immediate vicinanze dell'incendio dovettero essere evacuati in quel momento. Allo stesso modo, diversi villaggi si trovano all'interno della zona di sicurezza di 1,000 metri intorno all'area di addestramento militare di Granzin, che potrebbero dover essere evacuati in caso di incendio.

10,000 Ettari da Bonificare

Poiché grandi aree nella scarsamente popolata Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono state utilizzate per manovre militari e esercitazioni di tiro per decenni, ci sono ancora grandi quantità di vecchie munizioni nel terreno. Secondo il Ministero degli Interni, l'obiettivo è quello di bonificare i circa 10,000 ettari di aree boschive fortemente contaminate nello stato nei prossimi 20 anni. Lo scorso anno, 370 ettari di queste aree sono stati nuovamente resi utilizzabili per la silvicoltura. In risposta all'incendio boschivo a Lübtheen, i governi federale e statale hanno notevolmente intensificato i loro sforzi per la bonifica degli ordigni inesplosi.

