- La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme di applicazione del presente regolamento.

Il Ministro-Presidente del Reno-Palatinato, Alexander Schweitzer, appoggia i controlli alle frontiere temporanei, ad esempio per contrastare l'immigrazione illegale. "I controlli alle frontiere temporanei, hanno le loro giustificazioni, li ho sempre sostenuti", ha dichiarato il politico SPD all'Agenzia tedesca di stampa a Magonza. Tuttavia, ha trovato le richieste di alcuni politici CDU e FDP di continuare i controlli alle frontiere dopo il Campionato europeo di calcio "troppo generiche".

"Se si implementasse ciò che viene richiesto, allora essentially staremmo gestendo lo smantellamento dell'Europa aperta", ha detto il politico SPD. "Per allora si dovrebbe essentially dire che abbiamo controlli alle frontiere fissi lungo tutti i confini esterni della Germania". Non crede "che questo sia effettivamente previsto o inteso", ha sottolineato il Palatino. "In Europa, che prospera particolarmente grazie allo scambio economico con i nostri vicini, non possiamo realmente volerlo".

