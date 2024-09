La Commerzbank subisce un cambio di leadership in un periodo difficile

È stato rivelato che Manfred Knof non continuerà come CEO di Commerzbank oltre la fine del suo contratto a fine 2025, ma le cose si stanno evolvendo rapidamente. Le intenzioni di takeover di Unicredit stanno mettendo pressione sulla banca e ora sembra che i cambiamenti stiano avvenendo prima del previsto.

Bettina Orlopp, l'attuale Chief Financial Officer e Deputy CEO della banca, è destinata a diventare CEO. Assumerà il ruolo una volta che Knof se ne sarà andato, secondo un annuncio da Francoforte. Inoltre, Michael Kotzbauer, a capo dei clienti aziendali, è stato designato come nuovo deputy CEO.

La società DAX con sede a Francoforte ha annunciato sorprendentemente a settembre che Knof avrebbe rispettato il suo contratto ma non lo avrebbe rinnovato, che è previsto per la fine del 2025. Ha guidato la banca dal 2021, supervisionando i suoi sforzi di ristrutturazione. Tuttavia, con Unicredit che fa mosse su Commerzbank, importanti azionisti come la gestione del fondo Deka stanno spingendo per una rapida risoluzione della questione del CEO. In questo momento critico, Commerzbank ha bisogno di chiarezza.

Orlopp è stata a lungo considerata una candidata principale per succedere a Knof. La 54enne è stata con Commerzbank dal 2014 e ha fatto parte del consiglio di amministrazione dal 2017. Prima di unirsi a Commerzbank, era una partner della società di consulenza McKinsey. In una descrizione di sé stessa, si è definita un "anima fedele", avendo lavorato solo per due datori di lavoro nel corso della sua carriera.

Unicredit ha recentemente fatto un investimento su larga scala inaspettato in Commerzbank. Recentemente, gli italiani hanno ottenuto l'opzione per aumentare la loro partecipazione dal 9 al 21% utilizzando strumenti finanziari. Ciò renderebbe Unicredit di gran lunga il più grande azionista, superando lo stato, che detiene circa il 12%. Contestualmente, Unicredit ha richiesto l'autorizzazione regolamentare per aumentare la sua partecipazione fino al 29,9%, rendendo più probabile un'offerta formale di takeover per la seconda banca privata più grande della Germania.

La commissione di Francoforte ha espresso preoccupazione per la situazione in evoluzione a causa delle intenzioni di takeover di Unicredit, chiedendo a Commerzbank una rapida risoluzione nella posizione del CEO. La commissione ha riconosciuto che l'appuntamento di Bettina Orlopp come nuovo CEO, dopo la partenza di Knof, potrebbe portare stabilità durante questo periodo critico.

