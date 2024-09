La Commerzbank ha contattato Unicredit, mantenendo il proprio focus.

Commerzbank ha riconosciuto gli scambi con UniCredit, il principale istituto bancario italiano, ma rimane fedele alla propria strategia. Durante un evento dell'associazione bancaria a Berlino, il CEO Manfred Knof ha dichiarato: "Sì, ci sono stati contatti", aggiungendo che qualsiasi piano alternativo proposto verrà valutato tenendo presente gli interessi degli azionisti, degli stakeholder, dei clienti e dei dipendenti. "Crediamo fermamente nella nostra strategia."

Attualmente, Knof ha sottolineato che la banca si concentra sull'attuazione della Strategia 2027, dimostrando la sua resilienza e successo. Commerzbank è convinta che questa strategia non solo migliorerà le prestazioni della banca, ma anche le prospettive di crescita. "Questo è il nostro principale obiettivo."

Riguardo alla posizione personale di Knof, ha detto: "Ho il mio piano e se ci sarà un'alternativa da confrontare, la confronteremo. Ma per ora, non c'è nulla del genere."

In merito al ritiro del governo tedesco dalla sua quota in Commerzbank, Knof ha commentato: "Non posso commentare le azioni del governo federale, ma noi difenderemo sempre i benefici di una robusta Commerzbank per il mercato finanziario tedesco."

Inaspettatamente, UniCredit ha colto l'occasione per investire sostanzialmente in Commerzbank, possedendo il nove percento delle sue azioni. Il sindacato Verdi esprime preoccupazione per i possibili tagli di personale e cerca di impedire un takeover.

La metodologia del governo federale è stata criticata a seguito dell'ingresso di UniCredit nella situazione. Un rappresentante del Ministero federale delle Finanze ha dichiarato lunedì che la situazione sta attualmente essere esaminata.

