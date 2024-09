La Commercial Bank cerca di ostacolare l'acquisizione

Si vociferano da tempo voci secondo cui UniCredit sta valutando l'acquisizione di Commerzbank. Recentemente, queste voci si sono trasformate in azioni, con il colosso bancario italiano che ha acquistato una consistente quota dell'istituto con sede a Francoforte. Commerzbank sta ora cercando di respingere questo possibile takeover e ha coinvolto figure influenti.

Secondo fonti interne, Commerzbank sta cercando di scongiurare un possibile takeover da parte di UniCredit. La direzione sta valutando strategie per preservare l'autonomia della banca, ha rivelato una fonte vicina alla situazione.

Due fonti aggiuntive hanno dichiarato che, sebbene la banca sia aperta a trattative se UniCredit presenterà una proposta ufficiale, il consiglio di amministrazione sta attivamente perseguendo un percorso indipendente. Inoltre, è stato riferito che la banca d'affari americana Goldman Sachs è stata ingaggiata per esaminare diverse strategie difensive. Commerzbank ha scelto di non commentare la questione.

Gli italiani hanno fatto la loro mossa quando il governo ha annunciato la vendita delle sue azioni. Hanno subsequently aumentato la loro quota in Commerzbank, detenendo attualmente circa il 9% delle azioni della banca.

Il mercoledì, UniCredit ha acquisito quasi metà delle sue azioni Commerzbank dal governo tedesco. Il governo ha venduto circa il 4,5% a UniCredit, che era disposto a pagare un premio significativamente più alto del valore delle azioni martedì sera. Le rimanenti azioni offerte dal governo sono state tutte assegnate a UniCredit a causa di "un notevole sovrabbondamento di tutti gli altri offerenti", ha dichiarato l'agenzia finanziaria di Francoforte. Tipicamente, si applicano sconti in tali grandi piazzamenti.

L'ingresso a sorpresa di UniCredit in Germania

Nota, come riportato da ntv da fonti aziendali, sia Commerzbank che il governo sono rimasti sorpresi dall'entrata di UniCredit. Non vi erano state indicazioni o discussioni preventive. Il movimento viene visto come "non amichevole" e si presume che UniCredit stia cercando di acquisire la banca.

UniCredit ha dichiarato l'intenzione di esplorare opportunità per migliorare il valore per gli azionisti di entrambe le banche, in collaborazione con Commerzbank. Se necessario, richiederà l'approvazione regolamentare per aumentare la sua quota oltre il 9,9%.

Commerzbank ha semplicemente riconosciuto l'entrata di UniCredit e ha lasciato il suo corso futuro in sospeso: "Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank continueranno ad agire nel miglior interesse di tutti i nostri azionisti, nonché dei dipendenti e dei clienti".

UniCredit aveva già fatto la sua presenza nota nel mercato bancario tedesco circa 20 anni fa. Nel 2005, ha acquisito la tedesca Hypovereinsbank (HVB) per circa 15 miliardi di euro e da allora è stata un importante player nel mercato bancario al dettaglio tedesco. Nel corso degli anni, sono ricorrenti le speculazioni che gli italiani acquisteranno Commerzbank e la fonderanno con la loro filiale tedesca, Hypovereinsbank.

UniCredit e Commerzbank, entrambe, hanno sofferto pesantemente durante la crisi finanziaria ed economica del 2008/2009 e la crisi del debito dell'UE all'inizio dell'ultimo decennio. Le loro azioni sono precipitate di oltre il 90%. Tuttavia, le loro situazioni sono significativamente migliorate da allora, in particolare a causa dell'ultima impennata dei tassi di interesse. Tuttavia, il recupero di UniCredit è stato più robusto.

Commerzbank sta attivamente valutando strategie difensive per preservare la sua autonomia alla luce della crescente quota di UniCredit, che è sospettata di mirare a un takeover. I tedeschi sono stati apparentemente colti di sorpresa dal movimento improvviso di UniCredit per acquisire una consistente quota, senza alcuna indicazione o discussione preventiva.

