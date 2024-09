La commedia stand-up sta subendo una trasformazione, come citato dai comici, e questo cambiamento è generalmente visto positivamente.

Anche se aveva fatto stand-up comedy per sei anni, stava incontrando delle sfide. Le sue battute non riuscivano a garantirle ingaggi, nemmeno per spettacoli locali, e la sensazione di fallimento stava diventando sempre più familiare.

La sua esibizione programmata con Don't Tell Comedy a Los Angeles avrebbe dovuto essere il suo canto del cigno, il suo ultimo grande spettacolo. Certo, avrebbe potuto fare occasionalmente qualche set qui e là, ma quanto a dedicarsi completamente al comedy stand-up, aveva chiuso.

Tuttavia, Don't Tell Comedy ha caricato il suo intero set su YouTube, insieme a un estratto su TikTok, che includeva una divertente riflessione sulle relazioni interrazziali. Se sei attivo online, potresti averlo visto. Inizia con un botto, "Quelli che sono interessati alle relazioni interrazziali, bravi. Vale anche per Thomas Jefferson."

Il pubblico acclama e lei li tiene coinvolti, facendo battute sulle esperienze uniche delle relazioni con uomini neri rispetto agli uomini bianchi.

Questo clip di TikTok è diventato virale sulla piattaforma, raggiungendo oltre 4 milioni di visualizzazioni. Nel frattempo, il video di 10 minuti su YouTube ha totalizzato più di 800.000 visualizzazioni.

In una notte, il numero dei follower di Instagram è raddoppiato (attualmente a 89.000). Personalità famose della TV reality hanno lasciato commenti. I comici più iconici hanno iniziato a contattarla. Pochi mesi dopo, ha aperto per Bill Burr al Madison Square Garden. L'esperienza ancora la commuove.

"I sono sempre stata una brava comica, una lavoratrice instancabile, e avevo solo bisogno che la gente mi vedesse," ha detto Sampson. "Don't Tell lo ha reso possibile per me."

Don't Tell Comedy si differenzia dagli spettacoli comici tradizionali. Il luogo e la lineup rimangono segreti fino al giorno dello spettacolo. Non c'è un minimo di consumazione, rendendo gli spettacoli più accessibili. Alcuni eventi sono addirittura "porta la tua birra". E sono popolari, con fino a 149 persone che si stipano in una palestra di boxe di Atlanta per guardare i comici locali esibirsi.

Per i comici in tutto il paese, Don't Tell Comedy offre più opportunità nelle città più piccole. E, come Sampson può testimoniare, la presenza online di Don't Tell Comedy è considerevole - con un seguito combinato di 5,2 milioni su YouTube, Instagram e TikTok.

Sampson è solo uno dei tanti comici che hanno avuto successo grazie a Don't Tell Comedy. Dal suo inizio nel 2017, i comici dicono che Don't Tell Comedy ha migliorato il panorama comico.

Cos'è Don’t Tell Comedy?

Una delle cose più importanti che Don't Tell fa è semplice: offre ai comici una piattaforma, in particolare online.

Invece di affidarsi a un clip casuale di TikTok che diventa virale, Don't Tell fornisce ai comici un pubblico social media incorporato, una rarità nel panorama mediatico odierno. Uno dei suoi milioni di follower potrebbe imbattervisi in un comico, piacergli, seguirlo e in seguito acquistare i biglietti per il suo tour. Costruire una base di fan diventa più facile quando accade questo.

Netflix e altri servizi di streaming hanno investito pesantemente nella promozione e nella produzione di speciali di stand-up, ma le opportunità su queste piattaforme sono generalmente riservate ai comici già noti. C'è un divario, un abisso, che Don't Tell cerca di colmare, tra i comici famosi e quelli meno noti.

"That's the tough part in comedy," said Kazanjian-Amory. "You're either living in a luxurious mansion, or you're scrimping to pay rent."

That disparity wasn't always the norm. In the 1980s, comedy clubs were eager for comedians to fill their time slots. The number of venues exceeded the supply of comedians. Comedians could earn a comfortable living doing stand-up in their own cities. Eventually, some of these artists broke through, achieving fame and becoming household names, like Jerry Seinfeld and Ellen DeGeneres.

However, even if they weren't megastars, the middle-class lifestyle was still within reach in the 1980s.

The 1980s comedy boom eventually faded. Fewer venues meant fewer opportunities for comedians to make a living without already being famous. The definition of success changed: With a narrowed path to a middle-class lifestyle in comedy, comedians aimed to build enough momentum to pitch a sitcom, like Ray Romano or, later, Chris Rock.

This success model continued into the 2000s. Comedy gatekeepers, such as late-night shows and Comedy Central, determined whether a comedian was funny enough to be given a platform, be it a 10-minute set, a half-hour special, or later, an hour-long special. Eventually, they might even secure a development deal for a show (like Amy Schumer and Nick Kroll).

Nowadays, the approach to earning money through comedy has largely switched. Comics now have to build and cultivate their fan bases through various channels, such as popular podcasts or newsletters, so fans are willing to purchase tickets to watch them perform live. Previous platforms have diminished in power; they've been replaced by a more grassroots approach, driven by social media platforms like TikTok, Instagram reels, and YouTube.

However, the concept of comedians having fans is a fairly recent development, according to Fox. Although comedians like Seinfeld could sell out arenas, most working comedians were merely the main attraction at a comedy club on a Friday night. But that's changed now.

“This scenario has aided comedians of all levels to establish fan bases,” Fox explained. “And from those fan bases, you can generate a sustainable income. It's much more stable than relying on the whims of certain gatekeepers.”

Comedians praise 'Don’t Tell' as setting the bar

Grace Johnson ha fatto comedy dal 2021. Dopo aver incontrato Kazanjian-Amory lo scorso anno al New York Comedy Festival, 'Don’t Tell Comedy' ha prodotto e rilasciato il suo special di 10 minuti a giugno. Anche se lo special ha dato una spinta alla sua presenza online, Johnson ha detto che avere il credito è stato significativo.

"'Don’t Tell' si distingue attualmente come una delle piattaforme leader per la comicità, allo stesso modo di Comedy Central," ha dichiarato Johnson. "In particolare per coloro che lo fanno da un periodo più breve, è stata un'esperienza di convalida vera e propria."

Ci sono anche benefici tangibili. 'Don’t Tell' fornisce ai comici un video di alta qualità, prodotto professionalmente, che può quindi essere sottoposto a festival o utilizzato in una demo. Ad esempio, sei operatori di macchina e un direttore della produzione hanno lavorato insieme per produrre l'esibizione di Johnson. Non sono video ordinari registrati con un iPhone; sono clip di prim'ordine, professionali che potrebbero anche incoraggiare gli altri ad assumerla.

'Don’t Tell' è impegnata a democratizzare l'accesso. La squadra non si basa sul numero di follower che uno ha su Instagram, ha chiarito Kazanjian-Amory. Sono interessati solo a sapere se qualcuno è divertente. Scorrendo il loro feed, si noteranno comici di diverse etnie, generi e demografie. 'Don’t Tell' non si concentra su un particolare tipo di comico. Comici che sono recentemente diventati virali, come Susan Rice e Andy Huggins, entrambi ultrasessantenni, sono tra le nuove stelle della piattaforma.

“Quello è il tocco magico di 'Don’t Tell,'” ha sottolineato Johnson. “È solo, 'È buono? Va bene.'”

Oggi, 'Don’t Tell' è la destinazione principale per la comicità in piedi, ha detto il comico Jay Jurden, specialmente per quelli meno noti. A differenza dei canali tradizionali come la TV o lo streaming, è possibile scorrere continuamente piattaforme come TikTok, Instagram o YouTube, guardando sempre più comicità in piedi.

Mentre le esibizioni complete di 10 minuti sono accessibili su YouTube, 'Don’t Tell' utilizza video verticali di un minuto con grandi didascalie su altre pagine dei social media. Forniscono snippet di comicità divertenti che incoraggiano il pubblico a vedere esibizioni più lunghe, come il video virale di TikTok di Sampson. Questa tecnica mantiene l'impegno del pubblico e espone il pubblico a una varietà di comicità.

Parlando degli intangibili - diversità, impegno del pubblico e integrazione verticale - Jurden ha detto: "'Don’t Tell' stabilisce veramente il punto di riferimento."

Dove va la comicità da qui?

Aprire un'ulteriore via per i comici per ottenere il riconoscimento, sia online che localmente, 'Don’t Tell' ha facilitato l'opportunità per più comici di far avanzare le loro carriere. Obiettivamente, è uno sviluppo positivo; quest'anno, Vulture ha descritto l'impresa come "il guardiano benevolo della comicità."

Tuttavia, ci sono limitazioni al formato. Anche se 'Don’t Tell' ha un pubblico online considerevole, non controlla cosa diventa virale e cosa no. Fornisce una piattaforma a diverse persone, ma operare su internet significa che è ancora soggetto alle capricciose degli algoritmi.

“Se si considera ciò che funziona su YouTube o Twitter, le cose buone non diventano necessariamente di successo,” ha detto Fox. “È il contenuto che scatena una risposta specifica dalle persone. Quella reazione potrebbe non essere adatta per costruire il tipo giusto di pubblico.”

La preoccupazione, ha spiegato Fox, è che possa incoraggiare la comicità che è più rumorosa, chiassosa o reattiva - fattori che funzionano bene sui social media. Oppure potrebbe portare a un pubblico che si aspetta che la comicità in piedi sembri Instagram Reels o video di TikTok.

Non è colpa di 'Don’t Tell Comedy'. È semplicemente la natura di internet. Tuttavia, se la gente consuma la comicità in piedi principalmente online invece che dal vivo, potrebbe diventare un problema.

Nonostante questo, i comici hanno bisogno di esposizione e 'Don’t Tell' ha il potenziale per presentare a più persone una vasta gamma di comici, a diversi livelli. Ciò significa più pubblico che assiste a spettacoli di comicità dal vivo, sostiene i comici in tournée e sostiene l'ecosistema della comicità in piedi.

"'Don’t Tell' aiuterà molte persone a scoprire il loro nuovo comico preferito, le cui carriere prospereranno nei prossimi anni," ha detto Jurden. "Per me, è un lavoro buono che dovrebbe essere celebrato e apprezzato."

Nel caso di Sampson e di tanti altri comici come lei, questo lavoro è stato cambiamento di vita.

Il successo del clip di TikTok di Sampson su 'Don’t Tell Comedy' ha portato a un notevole aumento della sua presenza online e dei follower di Instagram, aprendo così le porte per esibirsi in prestigiose sale.

Grazie al seguito online considerevole di 'Don’t Tell Comedy', comici come Sampson hanno un pubblico incorporato per aiutarli a stabilire le basi del fan e costruire entrate sostenibili.

