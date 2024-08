- La comicista Nikki Glaser degli Stati Uniti sta supervisionando la cerimonia dei Golden Globe Awards.

Nikki Glaser, un'attrice e umorista statunitense di 40 anni, è stata scelta come conduttrice dei Golden Globe Awards di gennaio. Helen Hoehne della Golden Globe Authority la definisce "una forza comica" con un "umorismo schietto e senza peli sulla lingua" che si adatta al ruolo, come dichiarato in una sua dichiarazione.

Glaser considera il suo incarico "un compito difficile". L'evento è in diretta, non scriptato e frequentato dalle più celebrate personalità di Hollywood - "forse sorseggiando champagne seduti accanto ai loro ultimi cuori spezzati", ha scherzato. Promette di mantenere la tradizione di ospiti spiritosi come Ricky Gervais, Tina Fey o Amy Poehler che hanno calcato il palcoscenico in passato.

Glaser è famosa per la sua comicità dal vivo, i podcast e la conduzione di talk show. Ha anche fatto apparizioni in serie televisive e commedie come "The Dating Queen".

L'82ª edizione si svolgerà il 5 gennaio 2025 a Beverly Hills. Circa 300 giornalisti internazionali voteranno per i vincitori.

Lo scorso gennaio, il comico Jo Koy ha condotto l'81ª edizione. Il film storico "Oppenheimer" ha vinto cinque premi Golden Globe, tra cui il miglior drama, il miglior regista e il miglior attore/attrice. I premi sono stati assegnati in 27 categorie cinematografiche e televisive. Secondo gli organizzatori, circa dieci milioni di spettatori hanno seguito la diretta televisiva su CBS.

