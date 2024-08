- La combinazione dei sistemi di infrastrutture elettriche e di gas di Amburgo.

Le utilities di Amburgo, Rete Elettrica Amburgo e Rete del Gas Amburgo, si stanno unendo in un'unica società denominata Hamburg Energy Networks Ltd. A partire da lunedì, gestiranno le reti elettriche, del gas e dell'idrogeno della città, come annunciato dalle società. Hamburg Energy Networks dovrebbe impiegare circa 2.300 dipendenti, con sede principale a Bramfeld e Tiefstack. L'obiettivo principale dell'azienda sarà quello di modernizzare e aggiornare l'infrastruttura elettrica e del gas, nonché di sviluppare la Rete Industriale dell'Idrogeno di Amburgo. Questo passo creerà una rete di tubi per l'idrogeno di 60 chilometri nella zona del porto, principalmente per i clienti industriali che utilizzano energia ecologica.

Si stima che circa 1,4 milioni di famiglie e aziende, piccole e grandi, ricevono la loro fornitura di elettricità e gas attraverso Hamburg Energy Networks. La rete del gas copre circa 7.800 chilometri, mentre la rete elettrica copre circa 30.300 chilometri. La nuova società sarà guidata dall'attuale duo di Rete del Gas Amburgo, Michael Dammann e Gabriele Eggers, insieme ai loro omologhi di Rete Elettrica Amburgo Ltd., Karin Pfäffle e Andreas Cerbe. Cerbe agirà anche come portavoce del nuovo team di direzione.

Le società hanno rivelato che gli ultimi investimenti in Rete Elettrica Amburgo ammontavano a 389 milioni di euro e 31 milioni di euro per la rete del gas, con entrambe le società che hanno contribuito con circa 124 milioni di euro alle casse della città lo scorso anno. La fusione deriva da un referendum del 2013 in cui i residenti di Amburgo hanno votato per la rimunicipalizzazione delle reti energetiche. Ciò ha portato alla creazione di Rete Elettrica Amburgo nel 2015 e Rete del Gas Amburgo nel 2018, che ora si uniranno come Hamburg Energy Networks.

L'obiettivo principale della nuova società è quello di agevolare la transizione energetica e aiutare Amburgo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2045. Inoltre, mira a garantire la sicurezza energetica, offrire servizi-friendly per i clienti e presentare ai residenti locali soluzioni future economiche e sicure per l'energia.

Hamburg Energy Networks si baserà sui suoi sistemi di fornitura energetica, che comprendono la rete del gas di 7.800 chilometri e la rete elettrica di 30.300 chilometri, per supportare le famiglie e le aziende della città. Con la fusione di Rete Elettrica Amburgo e Rete del Gas Amburgo, Hamburg Energy Networks si aspetta di investire pesantemente nella modernizzazione e nell'aggiornamento dell'infrastruttura elettrica e del gas, contribuendo significativamente alla transizione energetica della città e allo sviluppo della Rete Industriale dell'Idrogeno di Amburgo.

