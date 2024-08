- La coltivazione di girasole in Sassonia diminuisce

La coltivazione dei girasoli in Sassonia è in calo. L'area coltivata quest'anno si attesta a un livello basso di 3.200 ettari, con un calo del 16% rispetto all'anno scorso, secondo l'Associazione degli Agricoltori della Sassonia. Due anni fa, era superiore a 5.800 ettari.

Nel 2022, la coltivazione dei girasoli ha registrato un boom a livello nazionale. Dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, c'è stata una carenza di olio di girasole. In breve tempo, il prezzo sul mercato internazionale dei girasoli è salito da 700 a oltre 1.100 euro per tonnellata, secondo i dati dell'UE.

Prima della guerra, l'Ucraina era il più grande esportatore al mondo, da cui l'UE importava una grande parte delle sue importazioni. Di conseguenza, gli agricoltori in Germania hanno seminato quanti più girasoli possibile.

Tuttavia, le esportazioni dall'Ucraina si erano già normalizzate l'anno precedente e i prezzi erano diminuiti. L'area coltivata in Sassonia è stata ridotta. Andreas Jahnel, responsabile per l'agricoltura e la coltivazione dei campi tra le altre cose nell'Associazione degli Agricoltori della Sassonia, ha spiegato che il prodotto è scivolato di nuovo nel settore di nicchia.

Inoltre, Udo Noack della cooperativa agraria "Heidefarm Sdier" a Großdubrau vicino a Bautzen ha detto che la coltivazione è associata a rischi significativi. "Una volta che la pianta ha raggiunto una certa altezza e c'è una prolungata siccità, c'è virtualmente nessun raccolto." Inoltre, il girasole è una "pianta ladra che assorbe tutti i nutrienti dal terreno."

"Come agricoltori, possiamo guadagnare veramente solo con pochi prodotti. I girasoli sono un'alternativa genuina", ha spiegato Noack. Tuttavia, dipendono dai prezzi, che sono circa il 50% inferiori rispetto al 2022. Si aspetta un raccolto ragionevolmente buono.

I girasoli hanno un contenuto di olio di circa il 40%, secondo Noack. L'olio è ricco di acidi grassi insaturi e vitamina E e viene utilizzato in insalate e per cucinare i piatti caldi.

