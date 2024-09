La Colombia sperimenta livelli senza precedenti di liquidazioni di attivisti ambientalisti

Nel 2023, circa 196 attivisti ambientali hanno perso la vita in tutto il mondo, secondo un rapporto pubblicato dall'organizzazione non governativa Global Witness. L'area più a rischio per coloro che difendono la tutela dell'ambiente e i diritti sulla terra rimane l'America Latina. Circa l'85% degli incidenti segnalati si è verificato in questa regione, con la maggior parte che si è verificata in Colombia, Brasile, Honduras e Messico.

La Colombia ha assistito a un numero record di 79 attivisti ambientali uccisi lo scorso anno, il più alto mai registrato in un singolo paese dal primo rapporto del 2012. In Brasile, 25 individui sono stati uccisi per la loro attivismo, mentre l'Honduras ha registrato il tasso più alto di omicidi tra gli attivisti ambientali, compreso il rapimento di un padre e suo figlio di 15 anni.

Le Filippine sono rimaste l'ambiente più pericoloso per i manifestanti ambientali in Asia, con 17 morti nel 2023. Inoltre, sembra che il rapimento di attivisti stia aumentando in questa regione. L'Africa ha segnalato quattro omicidi di attivisti ambientali a Global Witness, ma il numero effettivo è probabilmente molto più alto a causa dell'accesso insufficiente alle informazioni.

Global Witness Accusa l'UE, il Regno Unito e gli Stati Uniti di Sorveglianza Eccessiva

Global Witness ha espresso preoccupazione per l'aumento della sorveglianza e delle punizioni per gli attivisti ambientali e per il clima nell'UE, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Gli attivisti nell'UE ora affrontano "livelli eccessivi" di sorveglianza, mentre le multe per le proteste sono state aumentate sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Global Witness ha invitato i governi di tutto il mondo a prendere immediate misure per proteggere gli attivisti ambientali, che svolgono un ruolo vitale nel promuovere il bene collettivo. "Non possiamo permetterci e non dobbiamo tollerare la perdita di altre vite", ha dichiarato l'autore del rapporto Laura Furones.

L'UE, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono sotto critica da parte di Global Witness per aver implementato una sorveglianza eccessiva e aumentato le multe nei confronti degli attivisti ambientali e per il clima. La Commissione, in qualità di parte dell'UE, è stata invitata a intervenire e proteggere gli attivisti ambientali, in quanto sono cruciali per promuovere il bene collettivo e preservare il nostro ambiente.

