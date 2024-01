La collisione tra le aule di tribunale e la campagna elettorale di Trump sta per diventare realtà

La giustapposizione tra l'aula di tribunale e il percorso della campagna elettorale darà il tono a una corsa alla Casa Bianca senza precedenti, oscurata dai quattro processi penali incombenti sull'ex presidente. Quando i primi voti saranno espressi nella corsa alle primarie repubblicane, il Paese si imbarcherà in un test politico che metterà nuovamente a dura prova la sua unità, la sua democrazia e le sue istituzioni legali. Trump non lascia dubbi sul fatto che userebbe un secondo mandato per punire i suoi nemici politici e probabilmente cercherebbe di usare i poteri della presidenza per eludere le responsabilità del suo tentativo di rubare le elezioni del 2020.

Le elezioni potrebbero addirittura vedere Trump, il candidato del Partito Repubblicano, candidarsi come condannato a novembre, a seconda della tempistica dei suoi processi e della vittoria della nomination. Poiché la stagione delle primarie inizia davvero questo mese, lo scenario più probabile a novembre è una rivincita serrata, che i sondaggi mostrano come la maggior parte degli elettori non voglia, tra l'ex presidente e quello in carica.

Trump è determinato a fare una dichiarazione inequivocabile vincendo l'Iowa, dopo aver fallito nel 2016, come primo passo di una straordinaria rimonta politica. Sono passati solo tre anni da quando ha lasciato Washington in disgrazia dopo essersi rifiutato di accettare il risultato delle elezioni del 2020 e aver scatenato una folla che ha attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti in un incredibile attacco alla democrazia. Ora, Trump - che deve affrontare 91 accuse penali - è ben posizionato per diventare solo il secondo ex presidente, dopo Grover Cleveland nel 1892, a rivendicare un secondo mandato non consecutivo che avrebbe scosso il Paese e il mondo.

L'ex presidente ha inaugurato il nuovo anno lunedì con un post selvaggio sui social media pieno di falsità sulle elezioni del 2020 e di accuse infondate al presidente Joe Biden di aver commesso atti criminali. Il suo tono furioso e difensivo ha anticipato il modo in cui Trump intende condurre la corsa alle presidenziali del 2024 e la prova nazionale che lo attende. Su Truth Social ha affermato che il suo successore ha "attaccato il suo avversario politico a un livello mai visto prima in questo Paese e vuole disperatamente mettere 'TRUMP' in prigione. Sta facendo un gioco molto pericoloso e il grande popolo americano non lo sopporterà".

Le azioni di Trump dopo le ultime elezioni sono alla base del motivo per cui queste elezioni saranno sicuramente così conflittuali - e critiche per il futuro della nazione. Molte delle molteplici sfide legali che dovrà affrontare nelle prossime settimane derivano dalle sue falsità su un'elezione rubata e dai suoi disperati tentativi di aggrapparsi al potere sfidando la volontà degli elettori. L'uso politico della sua situazione legale - comprese le sue affermazioni di essere perseguitato politicamente dall'amministrazione Biden - e il suo crescente estremismo inquineranno l'atmosfera politica che precede le elezioni. La sua promessa di dedicare una seconda presidenza alla "punizione" contro i suoi nemici solleva la prospettiva di un altro periodo buio nella politica americana.

Il tempo sta per scadere per i rivali del GOP di Trump

La doppia vita politica e legale di Trump nelle prossime settimane coinciderà con l'intensificarsi degli sforzi dei suoi rivali repubblicani per ostacolare la sua marcia verso la terza nomination repubblicana consecutiva. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha puntato la sua campagna su una vittoria in Iowa, che sembra improbabile, secondo i sondaggi. L'ex governatore della Carolina del Sud, Nikki Haley, sta spingendo molto per una vittoria in New Hampshire, che le garantirebbe un biglietto per uno scontro testa a testa con Trump altrove. Ma nessuno dei due candidati ha voluto capitalizzare i problemi legali dell'ex presidente per paura di alienarsi gli elettori di base del GOP, che si sono schierati dalla parte di Trump a ogni accusa e foto segnaletica.

Anche se saranno gli elettori a decidere l'esito della campagna, le difficoltà dei suoi rivali suggeriscono che Trump ha una presa ancora più salda sul partito rispetto al 2020. Ma nonostante la sua forza, rimane una prospettiva ad alto rischio per le elezioni generali per i repubblicani, poiché la sua demagogia ha alienato gli elettori critici degli swing-state in passato. Inoltre, con la sua retorica che ricorda i dittatori degli anni Trenta, potrebbe giocare direttamente a favore dell'argomento principale di Biden, secondo cui distruggerebbe la democrazia e le libertà politiche degli Stati Uniti.

Anche il futuro di Biden è in gioco nelle prossime settimane

Mentre Trump affronta le distrazioni criminali negli Stati Uniti, Biden deve affrontare nelle prossime due settimane e oltre, delle prove di politica interna ed estera che hanno la capacità di definire il suo anno - e le sue speranze per un secondo mandato.

Il tempo stringe verso la scadenza del 19 gennaio per il finanziamento parziale del governo, mentre il Presidente sta spingendo il Congresso ad approvare pacchetti di aiuti multimiliardari per gli sforzi bellici dell'Ucraina e di Israele, che i Repubblicani della Camera tengono in ostaggio con le loro richieste di misure draconiane per rispondere alla crisi del confine meridionale. Lo scontro, che comporta anche un'altra scadenza di finanziamento parziale il 2 febbraio, rappresenta una sfida quasi impossibile per un Congresso semplicemente incapace di governare.

Si avvicina un momento critico anche per il nuovo presidente della Camera Mike Johnson, che potrebbe trovarsi di fronte alla scelta tra assecondare i membri di estrema destra che controllano la sua esigua maggioranza e mantenere il governo aperto e onorare gli obblighi degli Stati Uniti nei confronti degli alleati impantanati in guerre sanguinose. Si tratta dello stesso dilemma che ha abbattuto l'ex presidente della Camera Kevin McCarthy. La vicinanza dei caucus dell'Iowa e l'interesse a lungo termine di Trump nel vedere il caos a Washington renderanno il problema della spesa pubblica ancora più difficile da risolvere.

Trump si trova di fronte a un pasticcio legale

Trump sta pianificando una serie di eventi in Iowa per cercare di chiudere rapidamente le primarie e passare alla campagna per le elezioni generali contro Biden. Ma sarà costantemente trascinato via dalla pista.

L'ex presidente deve affrontare una nuova battaglia contro i tentativi del Maine e del Colorado di escluderlo dal voto a causa del divieto di "insurrezione" previsto dal 14° emendamento. Sta combattendo contro il consulente speciale Jack Smith su più fronti, tra cui le sue stesse affermazioni espansive, secondo le quali le azioni da lui intraprese per ribaltare le elezioni del 2020 erano coperte dall'immunità presidenziale. Se i ricorsi, che probabilmente approderanno alla Corte Suprema, dovessero concludersi a suo favore, si avrebbe una massiccia espansione dell'autorità esecutiva e i presidenti sarebbero di fatto al di sopra della legge.

L'11 gennaio, intanto, inizierà l'arringa finale del processo per frode civile a New York che vede coinvolti Trump, i suoi figli adulti e la Trump Organization. L'infuocata apparizione dell'ex presidente sul banco dei testimoni l'anno scorso è stata un'anticipazione di come fonderà le sue strategie legali e politiche nel 2024. Il giudice del caso, che ha già stabilito che è stata commessa una frode, spera di emettere una sentenza definitiva, anche per quanto riguarda la restituzione, entro la fine del mese - anche se gli avvocati di Trump hanno già fatto appello alla sentenza sommaria contro Trump e hanno chiarito che probabilmente faranno appello alla sentenza del giudice del processo stesso.

L'eventuale festa per la vittoria dell'Iowa del 15 gennaio potrebbe essere funestata il giorno successivo dall'apertura del processo per la determinazione dei danni nella seconda causa intentata contro di lui da E. Jean Carroll. Una giuria civile in una causa separata ha già ordinato a Trump di pagare alla scrittrice 5 milioni di dollari per percosse e diffamazione dopo aver constatato che ha abusato sessualmente di lei. Trump ha negato ogni illecito.

I suoi problemi legali non finiranno con questa lista. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sono attese nuove cause per il processo per racket in Georgia, in cui Trump e i suoi collaboratori sono chiamati a rispondere di presunta ingerenza elettorale, e per il processo federale in Florida per l'accaparramento e la presunta cattiva gestione di documenti riservati.

L'esito dell'azione della corte d'appello sulla richiesta di immunità di Trump sarà particolarmente importante per stabilire se l'attuale data di inizio del processo federale per interferenze elettorali slitterà oltre il 4 marzo, ovvero il giorno prima del Super Tuesday. Questo potrebbe rimescolare i calendari degli altri giudici e contribuire a determinare se Trump dovrà effettivamente affrontare un processo penale prima delle elezioni di novembre.

Oppure i suoi sforzi riusciranno a far scadere il tempo e ad aprire la possibilità che egli possa annullare i processi penali federali contro di lui con l'autorità presidenziale se vincerà a novembre? Il 9 gennaio, una corte d'appello degli Stati Uniti, a Washington, inizierà ad ascoltare le argomentazioni dell'ex presidente per ribaltare la sentenza di una corte inferiore che ha respinto la richiesta di immunità. È quasi certo che il caso finirà davanti alla Corte Suprema insieme a quelli del Maine e del Colorado, il che significa che la massima istanza verrà trascinata ancora di più nel corrosivo calore politico di una controversa elezione presidenziale.

Trump ha tempo fino a giovedì per appellarsi alla decisione della Corte Suprema del Colorado di escluderlo dal voto. Il Partito Repubblicano del Colorado, anch'esso parte in causa, ha già impugnato la sentenza e ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare la decisione. Diversi altri Stati hanno respinto tentativi simili. Ma nell'ultimo colpo di scena della saga del 14° Emendamento, la segretaria di Stato democratica del Maine, Shenna Bellows, ha annunciato la sua decisione la scorsa settimana, anche se è in pausa per consentire all'ex presidente di fare appello.

Fonte: edition.cnn.com