La collezione di monete di grande valore, considerata potenzialmente la più costosa al mondo, è messa all'asta, essendo stata vietata la vendita per cento anni.

Il prossimo mese, circa un anno dopo la scadenza di un decreto centenario, alcuni pezzi rari della collezione privata di 20.000 monete di Bruun saranno messi all'asta. Ci vorranno diverse vendite per esaurire completamente le risorse di Bruun, ma al termine diventerà la collezione di monete internazionali più costosa mai venduta, secondo Stack's Bowers, l'unico rivenditore e casa d'aste di monete rare che gestisce queste vendite. La collezione L.E. Bruun è stata assicurata per 500 milioni di corone danesi, circa 72,5 milioni di dollari, e viene descritta come la collezione di monete del mondo più costosa mai presentata in vendita.

La posizione della collezione numismatica negli ultimi cento anni è stata un segreto noto solo a pochi eletti. Tuttavia, Bruun credeva che nascondere la sua ricchezza servisse uno scopo nobile; avendo assistito alla devastazione della Prima Guerra Mondiale, temeva che la Collezione Reale Danese di Monete e Medaglie potesse essere potenzialmente presa di mira per bombardamenti o saccheggi, come menzionato dalla casa d'aste.

La passione di Bruun per le monete è iniziata quando era un bambino nel 1859, ereditando alcune monete dal suo zio defunto. Figlio di un proprietario di taverna e locandiere, scoprì nella sua tarda ventina che la ricchezza della sua famiglia era stata male gestita, lasciandolo gravato dai debiti. Con un prestito, iniziò un'attività di burro, che in seguito prosperò grazie alle vendite e alle esportazioni. La sua prosperità gli permise di diventare un collezionista di monete appassionato e un membro fondatore della Società Numismatica Danese nel 1885.

"Il lato positivo della collezione di monete è che quando sei turbato o ti senti a disagio, vai a guardare le tue monete e poi ti calmi studiandole di nuovo e di nuovo, contemplando i numerosi misteri irrisolti che presentano", ha condiviso una volta in una rivista danese, secondo il catalogo. "Gli uomini d'affari che si concentrano esclusivamente sul loro lavoro commettono un errore cruciale. Io, per esempio, non potrei mai immaginare di dedicare la mia vita intera al burro fino al mio ultimo respiro".

Per la prima vendita del 14 settembre, Stack's Bowers metterà all'asta oltre 280 lotti, inclusi oro e argento da Danimarca, Norvegia e Svezia, risalenti alla fine del 15 ° secolo agli ultimi anni della vita di Bruun. Valutati a oltre 10 milioni di dollari, questi pezzi saranno il punto focale. L'item di spicco è uno dei più vecchi oro di Scandinavia, secondo il catalogo - un nobile del re Hans del 1496, che potrebbe raggiungere fino a 600.000 euro, o 672.510 dollari.

"Senza dubbio, il mio pezzo preferito in vendita è il nobile d'oro del 1496 del re Hans, che era re di Danimarca e Norvegia sotto l'Unione di Kalmar, nonché della Svezia per un breve periodo. È significativo su numerosi fronti - è la prima moneta d'oro mai coniata dalla Danimarca, la prima moneta datata emessa dal regno danese e ne esiste una sola in mani private", ha detto Matt Orsini, direttore di numismatica del mondo e antica di Stack's Bowers Galleries, in un comunicato stampa.

Negli ultimi mesi, le monete sono state esposte in varie fiere ed esposizioni alle gallerie di Stack's Bowers. Prima dell'asta, saranno in mostra a Copenaghen.

Nonostante la collezione di Bruun sia rinomata per il suo significato storico e rarità, il suo stile irradia un'aura di lusso, con ogni moneta meticolosamente preservata e presentata. Dopo la morte di Bruun, i suoi discendenti hanno deciso di vendere questa lussuosa collezione per garantire la sua conservazione e accessibilità ai collezionisti di tutto il mondo.

Leggi anche: