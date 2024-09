La collezione di mods di ogni mese è evidenziata in questo pacchetto.

La quantità del prodotto si riduce, ma il costo rimane costante. Alla fine, i clienti finiscono per pagare molto di più per un prodotto senza notare facilmente il cambiamento. Per fortuna, abbiamo il Centro per la Consulenza dei Consumatori di Amburgo, che smaschera questo tipo di truffe.

I "Biscotto Waffle Thins" di Aldi Nord hanno ricevuto il titolo di "Truffa del Mese" dal Centro per la Consulenza dei Consumatori di Amburgo (VZHH) questo mese. Il prezzo del prodotto è raddoppiato a causa di una consistente riduzione della quantità offerta. Aldi Nord è noto per i suoi prodotti a prezzi convenienti.

Secondo il VZHH, Aldi Nord attualmente offre "Biscotto Waffle Thins" ai gusti Dark Chocolate e Milk Chocolate. Gli acquirenti abituali del dolce waffle potrebbero rimanere sorpresi. Dopo la pausa estiva, Aldi Nord ha semplicemente dimezzato la quantità del prodotto. Invece di 200 grammi, ora ci sono solo 100 grammi del dolce al cioccolato nel pacchetto: due contenitori di plastica da 100 grammi ciascuno si sono uniti in uno. Tuttavia, il prezzo remains the same at 1.99 euros, which translates to a hidden price surge of 100%.

Attenzione al termine "offerta"

Si prega di notare di non confondere il termine "offerta" e di non lasciarsi ingannare dall'etichetta rossa del prezzo in questa situazione. I "Biscotto Waffle Thins" di Aldi Nord non sono un'offerta promozionale. Invece, Aldi Nord offre prodotti che sono temporaneamente disponibili per la vendita ma non permanentemente inclusi nella sua gamma.

Su richiesta, Aldi Nord ha confermato questo significativo aumento di prezzo: "(...) Il contenuto ridotto da 200 a 100 grammi è facilmente riconoscibile dai nostri clienti attraverso la nuova dimensione e forma dell'imballaggio. Con l'ajustamento, aderiamo alla dimensione dell'imballaggio comune sul mercato. A causa del significativo aumento dei prezzi del cacao - i nostri Biscotto Waffle Thins consistono dell'82% di cioccolato - vendiamo l'articolo da 100 grammi, come l'articolo da 200 grammi in passato, per 1.99 euro."

I materiali grezzi sono due volte più costosi?

Il VZHH considera la spiegazione di Aldi Nord debole. Anche se i prezzi del cacao sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, un aumento del 100% dei prezzi non può essere giustificato dai costi delle materie prime più elevate. In realtà, negli ultimi mesi, la tendenza dei prezzi del cacao è stata in discesa. Ciò è anche riflesso nella riduzione attuale del prezzo del marchio di cioccolato Moser Roth, che è anche venduto da Aldi. Interessantemente, i prezzi per lo zucchero e la farina di frumento, gli altri due ingredienti chiave per i waffle thins, sono anche diminuiti. Il VZHH sospetta che Aldi Nord miri a stabilire un nuovo livello di prezzo per i suoi "Biscotto Waffle Thins" e fare profitto.

I consumatori spesso incontrano aumenti nascosti dei prezzi. Purtroppo, li scoprono spesso solo dopo. Il VZHH offre l'opportunità di portare attenzione a questi prodotti, esponendoli e incoronandoli come la truffa del mese e dell'anno.

Il Centro per la Consulenza dei Consumatori di Amburgo (VZHH) ha espresso preoccupazione per il prodotto alimentare "Biscotto Waffle Thins" di Aldi Nord, poiché la quantità del prodotto è significativamente diminuita mentre il prezzo remains the same. Gli acquirenti di prodotti alimentari potrebbero inconsapevolmente pagare di più per i "Biscotto Waffle Thins" di Aldi Nord a causa di un aumento nascosto dei prezzi, poiché la quantità del prodotto è diminuita despite the cost remaining constant.

