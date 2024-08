- La collaborazione di Merz con l'AfD potrebbe distruggere la CDU

In vista delle elezioni in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, il leader della CDU Friedrich Merz ha ribadito che non collaborerà con l'AfD. "Sarebbe la fine della CDU per noi", ha dichiarato Merz a un quotidiano tedesco. Secondo lui, l'AfD mira a distruggere politicamente la CDU. "Non possiamo stringere la mano a chi cerca di annientarci", ha affermato Merz.

Merz ha confermato che la maggioranza dei membri della CDU è contraria alla collaborazione con l'AfD, con poche eccezioni. "Continueremo a sottolineare i limiti del nostro conservatorismo. Queste linee sono oltrepassate quando diventano estremiste, radicali, antidemocratiche, antisemite e ostili agli stranieri".

Merz: manipolazione elettorale e abuso delle elezioni statali

Chiamato in causa sulla possibilità di un'alleanza con l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW), Merz ha detto che le decisioni post-elettorali spettano alle sezioni statali. Ha anche consigliato di non interferire. "Consiglio a tutti nella zona di comfort occidentale di evitare consigli pubblici. Non aiutano le sezioni statali che fanno campagna in circostanze difficili", ha dichiarato Merz.

Tuttavia, Merz ha criticato aspramente la presidente del BSW Sahra Wagenknecht. "La signora Wagenknecht tratta le elezioni statali come se fossero questione di vita o di morte. Non è solo sciocchezza, è quasi un tentativo di ingannare gli elettori e abusare delle elezioni statali se il BSW suggerisce che tali questioni possono essere risolte a livello politico statale", ha detto Merz. Ha aggiunto che le decisioni sulla fine delle consegne di armi all'Ucraina non verranno prese a Dresda e non ci saranno missili americani a media gittata a Erfurt.

Wagenknecht ha dichiarato che la fine delle consegne di armi all'Ucraina e un'azione diplomatica più decisa da parte del governo federale sono prerequisiti per la partecipazione del BSW al governo della Turingia. Si oppone anche alla stazione di missili USA.

Merz ha espresso preoccupazione per le possibili alleanze, dicendo: "Non credo che sia appropriato per l'Unione Europea interferire negli affari interni degli stati tedeschi, soprattutto riguardo alle alleanze durante le elezioni".

Inoltre, ha sottolineato: "La CDU apprezza il suo rapporto con l'Unione Europea e crediamo nell'unità e nell'integrità dell'UE, che sono vitali per i nostri obiettivi condivisi e i principi democratici".

Leggi anche: